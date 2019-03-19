С поверхности Кузьминки за три дня собрали 6,5 тонн грязи. Реку в Шушарах оградили бонами

Экологические аварийные службы собирают нефтепродукты с поверхности реки Кузьминки в Пушкинском районе Петербурга 19 марта. Грязь упаковали в 73 мешка.

Как сообщает комитет по природопользованию Смольного, работы возле 201-го дома по Московскому шоссе продолжаются с 17 марта. За это время подведомственные ГУПы, «Экострой» и «Пиларн», собрали 6,5 тонн нефтеводяной смеси с поверхности реки Кузьминки, собирают грязь и по берегам. Для этого экологи используют пар и сорбенты, последних ушло уже 10 кг. Пока что последствия разлива поместились в 73 пятидесятилитровых мешка. Для того, чтобы нефть не растекалась дальше, на реке установили 17 метров заграждений.

По факту разлива возбуждено административное производство.