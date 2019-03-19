Самолет Iran Air сел в Тегеране с нераскрывшимися шасси. Информацию о пожаре на борту опровергли

Информацию о пожаре на борту самолета в аэропорту Тегерана опровергли. Как пишет 19 марта Fars News, самолет Iran Air испытывал сложности при посадке, однако возгорания все же не было.

По предварительной информации, при посадке в Мехрабаде у самолета не раскрылись задние шасси, пилот попытался уйти на второй круг. В итоге он успешно приземлился "на живот", однако шасси так и не раскрылись. По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал. Горел после посадки двигатель, однако внутрь самолета пламя не добралось, его быстро потушили.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали о пожаре на борту самолета, в котором находятся около 100 человек, из которых оперативно эвакуировать удалось только половину. Fars News уточняют, что некоторые из пассажиров действительно оставались на борту продолжительное время, однако им ничего не угрожало.