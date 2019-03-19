«Родители были против общения их детей с моей темнокожей малышкой». Жена волейболиста «Зенита» рассказала о расизме в бальной школе Петербурга

Дочь волейболиста петербургского «Зенита» Ореола Камехо пришлось забрать из балетной школы Петербурга из-за проявлений расизма. Об этом 19 марта написала в своем инстаграме жена спортсмена Присцилла Камехо.

«Хочу поделиться с вами случаем, произошедшим с моей 4-летней малышкой в танцевальной школе. Наша семья прибыла в Россию по приглашению волейбольного клуба «Зенит» (мы с мужем спортсмены). Выбирая дополнительные занятия для девочки, остановились на танцах. Школу выбирали по рекомендации клуба. Сначала все шло хорошо. <…> И вдруг меня приглашает директор школы и предлагает перевести ее на индивидуальные занятия без объяснения причин. А причина была. Как оказалось, некоторые родители были против общения их детей с моей темнокожей малышкой», – написала Присцилла в сторис своего инстаграма.

Скриншот сторис Присциллы Камехо//instagram.com/priscila_camejo/

По мнению женщины, сотрудники детских учебных заведений должны уделять внимание не только развитию профессиональных навыков, но также вопросам уважения к друг другу независимо от цвета кожи и физических недостатков.

«Я считаю, что в данном случае директор должна была встать на защиту интересов малышки, а не идти на поводу у родителей с расистскими замашками. Или она сама таких взглядов? Из школы мы ушли. Не хотелось, чтобы наша крошка проходила через такое отношение. По рекомендации друзей нашли другую. Верю, что в России много чутких, отзывчивых, искренних людей, для которых важен не цвет кожи, а простые человеческие отношения. Но осадок остался», – подытожила Присцилла Камехо.

Отметим, что в настоящее время запись уже не доступна.

31-летний волейболист Ореол Камехо до перехода в петербургский «Зенит» играл в Бразилии, Южной Корее и Катаре, а также в России – за новосибирский «Локомотив» в 2013 – 2015 годах. Со сборной Кубы он становился бронзовым призером чемпионата Северной и Центральной Америки (2007), Панамериканских игр (2007) и Кубка Америки (2005, 2007), а также обладателем Кубка Америки (2008). Среди его достижений на клубном уровне – серебряный призер чемпионата Бразилии (2012), чемпионата России (2013/14), чемпионата мира среди клубных команд (2013), финалист Кубка России (2014). В июне 2018 года он получил российское гражданство.