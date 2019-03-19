Отставка Назарбаева привела к падению тенге. Казахстанцы бросились скупать доллары

После объявления об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева местные жители начали скупать доллары. Об этом 19 марта пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс».

По данным издания, в обменниках значительно вырос курс американской валюты, а в некоторых пунктах она даже закончилась из-за повышенного спроса. В 21:30 по местному времени (18:30 мск) доллары продавались еще по курсу 378,5 тенге/$. К 00:20 курс поднялся до 387 тенге.

Нацбанк Казахстана уже официально заявил, что готов поддержать национальную валюту, чтобы сгладить возможные колебания курсов.