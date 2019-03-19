Отставка Назарбаева привела к падению тенге. Казахстанцы бросились скупать доллары
После объявления об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева местные жители начали скупать доллары. Об этом 19 марта пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс».
По данным издания, в обменниках значительно вырос курс американской валюты, а в некоторых пунктах она даже закончилась из-за повышенного спроса. В 21:30 по местному времени (18:30 мск) доллары продавались еще по курсу 378,5 тенге/$. К 00:20 курс поднялся до 387 тенге.
Нацбанк Казахстана уже официально заявил, что готов поддержать национальную валюту, чтобы сгладить возможные колебания курсов.
Справка:
19 марта Нурсултан Назарбаев объявил об отставке с поста президента. Впрочем, политик, занимавший свой пост с 1990 года, уточнил, что он «до конца своей жизни» будет с казахским народом. За Назарбаевым остались должность председателя Совета безопасности страны, председателя партии «Нур Отан» и члена Конституционного совета.