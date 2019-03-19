СКА обыграл «Локомотив». Петербуржцам осталась одна победа для выхода в финал конференции

Победой для хоккейного клуба СКА закончился четвертый матч полуфинальной серии Западной конференции КХЛ против «Локомотива» во вторник, 19 марта, в Ярославле. Петербургская команда выиграла со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

Голы за СКА забили Роман Рукавишников (12 минута), Давид Рундблад (53) и Максим Карпов (55). У «Локомотива» отличился Михаил Беляев (60).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. Пятый матч противостояния пройдет в Петербурге 21 марта.