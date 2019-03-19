Дольщики не смогут получить апартаменты после банкротства застройщика. Так решил Верховный суд

Покупатели апартаментов могут требовать от застройщика только денежного или залогового исполнения обязательств, если компанию уже признали банкротом. К такому выводу пришла судебная коллегия Верховного суда, рассмотрев гражданское дело по иску покупательницы апартаментов Марины Ильичевой, 19 марта сообщил портал garant.ru

Покупатель лишен возможности получить помещение, даже когда здание введено в эксплуатацию. Недвижимость включается в общую конкурсную массу, и застройщик регистрирует свое право собственности на помещения. В этом случае обеспечение залогового права дольщика сужается от всего здания до купленного апартамента.

Ранее в случае банкротства застройщика покупатели апартаментов, которые по закону являются нежилыми помещениями, добивались в судах общей юрисдикции признания права собственности, а затем вступали в реестр требований кредиторов. Такая тактика давала им надежду получить в будущем купленный юнит.

ВС принял решение, рассмотрев дело по иску Марины Ильичевой. Дольщица приобрела апартаменты в жилом комплексе RastorguevoVillage в Московской области. После того, как в отношении застройщика в рамках банкротной процедуры было введено конкурсное производство, покупательница через суд потребовала передать помещение.

Мособластной горсуд и апелляционная инстанция встали на сторону истца. Дело затребовал Верховный суд, который отменил решения предыдущих инстанций и закрыл производство по делу.