«Не всех устраивают успехи сирийского правительства». Шойгу провел переговоры с Асадом и передал ему послание Путина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что Шойгу также передал Асаду послание от Владимира Путина. Однако содержание этого послания военные раскрывать не стали. Во время переговоров российский министр обороны и сирийский президент обсуждали «вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии, различные аспекты обеспечения безопасности в ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования», – говорится в сообщении Минобороны. Кроме того, говорили о возвращении беженцев к своим местам проживания и оказании гуманитарной помощи. Шойгу считает, что Сирии уже удалось «добиться значительных успехов».