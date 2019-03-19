Пресс-служба Назарбаева рассказала, о чем уходящий президент Казахстана разговаривал с Путиным

Перед обращением к нации, в котором Нурсултан Назарбаев сообщил о своей отставке, уходящий президент Казахстана провел краткие переговоры с Владимиром Путиным. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе Назарбаева.

О телефонных переговорах ранее рассказывал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, однако он отказался вникать в детали. Представители Назарбаева оказались немногим словоохотливее.

«Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года. Президенты договорились о продолжении регулярных контактов в будущем», – говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

19 марта Нурсултан Назарбаев объявил об отставке с поста президента. Впрочем, политик, занимавший свой пост с 1990 года, уточнил, что он «до конца своей жизни» будет с казахским народом. За Назарбаевым остались должность председателя Совета безопасности страны, председателя партии «Нур Отан» и члена Конституционного совета.