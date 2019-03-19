Российские «Медведи» переполошили истребители НАТО в Атлантике

Пара истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты в воздух по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии днем 19 марта. С 11 марта по 11 апреля итальянские истребители базируются на острове в рамках программы НАТО по воздушной обороне стран альянса, у которых нет своих военно-воздушных сил. Об этом пишет исландское издание Morgunbladid со ссылкой на министра иностранных дел Исландии Гудлёйгура Тора Тордарсона.

Причиной тревоги стали две неопознанные цели, которые появились на восточной границе воздушного сектора Исландии. Истребители были отправлены для идентификации целей и подтверждения местоположения воздушных объектов. Выяснилось, что метками на экране военного радара были два противолодочных самолета Ту-142 ВКС РФ. В классификации НАТО они называются Bear F/J (англ. «Медведь»).

«Этот полет российских бомбардировщиков в очередной раз доказывает необходимость базирования сил воздушной обороны в Исландии», – сообщил журналистам Гудлёйгур Тордарсон. – Самолеты были замечены силами ПВО, которые действовали строго по инструкции НАТО о распозновании воздушных объектов. Во время этого полета российских военных самолетов отсутствовала какая-либо угроза для воздушного трафика».

Тордарсон добавил, что в последние годы присутствие российских вооруженных сил в Северной Атлантике заметно увеличилось. После 2014 года силы НАТО все чаще замечают подлодки и военные самолеты ВС РФ в районе Исландии.