В Петербурге станция метро «Беговая» наполняется водой. Течь дали стены

На станции петербурской подземки «Беговая» из стен сочится вода. Об этом 19 марта сообщают очевидцы в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как по стене вестибюля рядом с дверью во внутренние помещения струится влага. Плитки в месте протечки уже нет, все стекает в стоковое пространство. В ГУП «Метрополитен» не смогли оперативно прокомментировать свежую течь.

Это уже не первый случай увлажнения «Беговой». Летом полюбоваться прорвавшейся стихией могли пассажиры, спускающиеся в глубь станции к поездам. «Фонтанка» рассказывала о том, что у ГУП «Петербургский метрополитен» к середине осени 2018 года накопилось больше 1000 претензий к экстренно сданным станциям метро «Новокрестовская» и «Беговая».