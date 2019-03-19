«Многие в России имеют интересы в Казахстане, поэтому Назарбаев ушёл в отставку без предупреждения»

Первый и пока единственный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку всего за месяц до очередной, 29-ой годовщины своего президентства. Он ушёл, чтобы остаться у руля в ином статусе, рассказал «Фонтанке» казахский политолог.

Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Впервые Нурсултан Назарбаев возглавил бывшую республику СССР 24 апреля 1990 года. За эти годы в Казахстане сменились 12 премьер-министров. Политика считали «вечным». Таким он и остаётся. Пока. «До конца своих дней буду с вами, буду служить вам», – заявил лидер нации (это официальный статус Назарбаева) в обращении к гражданам Казахстана. Бывший член ЦК КПСС отметил, что сохраняет за собой должность председателя Совета безопасности страны, председателя партии «Нур Отан» и члена Конституционного совета.

20 марта состоится церемония присяги спикера парламента Касым-Жомарт Токаева, который по Конституции до всеобщих выборов будет исполнять обязанности главы государства.

Внезапность, с которой Назарбаев покидает пост президента, нужна ему самому, чтобы сохранить фактическую власть в стране, Токаев – временный президент, но в случае чего его поддержит даже «русский северный Казахстан». На кого в качестве своего преемника на самом деле ставит лидер казахской нации, сегодня не знает никто, ведь у этого президента на постосветском пространстве всегда есть несколько планов развития событий. Так объяснил происходящее «Фонтанке» политолог Мерхат Шарипжан. В любом случае, на контакты с Россией это не влияет.

Фото: из личного архива Мерхат Шарипжан

- Сегодняшнее заявление Назарбаева – для вас неожиданная новость?

– Неожиданная. Мы предполагали, что готовятся перемены, но не думали, что это произойдет так скоро. Предполагали, потому что в прошлом году был повышен статус Совета Безопасности. От консультативного до Конституционного. Назарбаев был назван пожизненным руководителем этой организации. Теперь это орган, которому будет рапортовать правительство, с которым будут косвенно согласовываться серьезные кадровые вопросы. А в условиях Казахстана это значит что не косвенно, а напрямую. Поэтому тогда люди стали говорить, что Назарбаев готовит себе площадку для ухода. Чтобы остаться. Сохранив и привилегии, и существующий баланс политических и экономических сил, структур, кланов. Сегодня Назарбаев сказал, что остается председателем партии «Нур Отан». Она играет своего рода роль коммунистической партии СССР.

- Да, но зачем Назарбаеву нужны эти перемены? Неужели устал работать?

– Все-таки почти 30 лет руководства. И еще, на следующий год назначены президентские выборы. А он прекрасно понимает, что последние особенно месяцы видно, что протестные настроения по Казахстану ширятся. Недавно люди протестовали из-за смерти пятерых детишек, которые сгорели заживо, так как родители должны были работать в ночную смену. Это повлекло за собой протесты по всей республике. Те же самые безобидные многодетные женщины – буквально штурмуют конторы правящей партии. Многие выдвигают лозунги, по-казахски означающие – «Старик, уходи»! Он умный человек. И он подготавливал план Б в течение последних нескольких лет.

- Председатель Сената страны Касым-Жомарт Токаев, к которому с 20 марта перейдут полномочия главы Казахстана, он кто?

– Это очень лояльный президенту человек. Профессиональный дипломат, много лет был министром иностранных дел. Один из ближайших соратников Назарбаева.

- Как Лавров при Путине?

– Больше. Они были вместе очень много лет. Его лояльность иногда зашкаливает. Это человек, который, хорошо говоря на английском языке, делал хороший пиар на Западе, всегда во всех основных интервью фигурировал, особенно, когда нужно было защитить Назарбаева от неприятностей – вопросов прав человека, или когда его политические противники выезжали за рубеж. Он умел хорошо объяснить, почему важна экономика Казахстана, которую Назарбаев поднял очень сильно, и не важны права человека.

- То есть он олицетворяет новый курс Казахстана на Запад? Отказ от кириллицы в пользу латиницы, например.

– Да, конечно. Он делает все, что скажет Назарбаев. На английском языке для иностранных политиков.

- Можно сказать, что международное сообщество относится к Токаеву с симпатией?

– Как к профессионалу. Профессионалу, который объясняет все спокойно, без злобы. К нему относятся ровно. Он вместе с Назарбаевым продолжает политику Абылай-хана. Это лидер казахов, который смог в 18 веке объединить казахские родоплеменные союзы и четко балансировать между Россией и Китаем. Сейчас тут добавился Запад и мусульманский мир. Балансирование идет четкое. И Токаев играет в этой политике одну из основных ролей.

- Как Токаев относится к русскоязычному населению страны? К северным регионам Казахстана?

– Прекрасно, у него жена русская. Он отлично говорит и по-русски, и по-казахски. Получил прекрасное образование в Москве.

- Достоин ли Токаев быть пожизненным президентом? Или ограничения по срокам вернут в казахскую Конституцию?

– Следующий президент Казахстана будет на посту только два срока, это раньше уже было оговорено. Но я не уверен, что Токаев останется президентом. Никто не знает, какие планы у Назарбаева. Кто будет преемником, сказать не может никто. У Назарбаева всегда есть план а, б, с и он в этом отношении очень хитер. Он даже своим близким не говорит, какой план он использует. Он не доверяет никому. Он очень искусный политик.

- Например, в качестве следующего президента Казахстана ранее неоднократно называли дочь Назарбаева Даригу. Это реальный сценарий?

– Старшая дочь Дарига Назарбаева сейчас является председателем парламентского комитета по обороне и вопросам безопасности. До этого она была вице-премьером и занимала массу других должностей. Да, про нее много ранее говорилось, что она может стать преемницей. Но в 2003 году она начала создавать свою политическую партию «Асар», которую отец, в общем-то, задавил. Отец заставил эту партию слиться со своей партией «Нур Отан». Бывший муж Дариги Рахат Алиев, который стоял на охране святая святых – всех секретов семьи, официально был заместителем начальника КНБ, казахского ФСБ. Неофициально он был фактическим начальником спецслужбы. Но в 2006-2007 году он стал критиком Назарбаева. Уехал в Австрию. За ним гонялись, в том числе через Интерпол, обвиняя его в том, что он якобы лично убил двоих банкиров. Учитывая его поведение, многие считают, что это вполне может быть правдой. В итоге его нашли повешенным в австрийской тюрьме, был большой скандал. Он успел написать книгу «Крёстный тесть». Там Алиев сообщил, что у Назарбаева, помимо трёх дочерей, есть сын от любовницы. Потом говорил, что даже вроде бы и второй ещё родился. В 2007 году мальчику было 4-5 лет, значит, сегодня ему лет 15. По словам покойного зятя, Назарбаев тогда рассматривал азербайджанский вариант – передать власть сыну. Но поскольку от официальной жены у него только дочери, а от неофициальной маленькие сыновья, поэтому ходили слухи, что Дарига может быть временным регентом, который потом передаст власть сыновьям. Мальчика, о котором говорится, зовут Султан. Он родился в Турции. Его матерью по версии, изложенной в книге Алиева, является «мисс Казахстан -2006».

- У Назарбаева, помимо «мисс Казахстан», вероятно, есть другие преданные люди. Кому он в принципе доверяет?

– Скорее всего, он доверяет тем, кого мы не знаем. Людям, которые держатся в тени. До «мисс Казахстан» у него была вторая жена госпожа Гульнара Ракишева, бывшая стюардесса в его президентском самолёте. Она сейчас в Испании живёт с дочерями. Был у него в своё время всегда рядом такой кореец, Владимир Ни. Его называли «кошельком Назарбаева». Ему Назарбаев полностью доверял. Но он давно умер. От старости. Нынешних приближённых не видно. Но из тех, кто на виду, Дарига вполне может присутствовать в плане «А» или «Б».

- Токаев, который сейчас получил президентские полномочия, получается «временный»?

– Скорее всего, да. И есть ещё один кандидат. Это Тимур Кулибаев. Второй зять Назарбаева. Один из самых богатых людей в мире (по версии Forbes в 2018 году состояние Кулибаева оценивалось в 3,2 млрд долларов США – прим.ред.). Один из лояльнейших людей в окружении Назарбаева. Хотя он из другого клана, младший жуз (группа казахских родов и племён, состоящая из трех племенных союзов: алимулы, байулы и жетыру, исторически связана с западной частью нынешней территории Казахстана – прим.ред.). Кулибаев из Западного Казахстана. Однако сегодня принадлежность к родоплеменным союзам не имеет такого значения, как раньше. Сегодня всё зависит от степени лояльности к одному конкретному человеку.

- А оппозиции, которая теоретически могла бы повлиять на выборы президента, в стране нет?

– Она умерла. В 2005-2006 году самые видные лидеры оппозиции погибли. Заманбек Нуркадилов, бывший мэр города Алма-Аты, один из ближайших бывших же соратников Назарбаева, был найден убитым, с двумя пулями в сердце и одной пулей в голове. И это было объявлено как самоубийство. А через несколько месяцев еще один экс-соратник, ставший оппозиционером, был найден в горах возле Алма-Аты вместе с помощниками, которых расстреляли, а точнее, казнили. Были связаны руки за спиной, выстрелы в затылок. После этого оппозиции не стало. Она и так была в состоянии «кого-то купили, кого-то прогнали, кто-то уехал». Хотя надо отметить, что в последние недели были некие заявления. Есть такой писатель и поэт, известный любому человеку, который вырос в Советском Союзе, Олжас Сулейменов, который в 90-е годы организовал партию «Невада Семей». Как штат Невада, а Семей – это Семипалатинск по-казахски. Это было антиядерное движение. Оно ушло в историю, все о нем забыли. Но недавно Сулейменов заявил, что собрался возрождать эту партию. Кроме этого есть такой политик, Мэлс Елеусизов, который был вечным экологом. Его несколько раз использовали, как карманного кандидата в президенты, как спойлер. Он тут не так давно тоже заявил, что готов возрождать партию зелёных. То есть ещё до объявления так называемой отставки Назарбаева уже была какая-то дана команда для оживления политической активности, чтобы кандидаты в президенты были обозначены. Те кандидаты, которые не составят конкуренции.

- Казахская молодёжь понимает эти вещи, или в Казахстане нет протестной молодёжи, все пристроены в систему?



– Молодежь разная. Много одарённой молодёжи, которая никуда не стремиться уезжать. Надо понимать, что Назарбаев был первым советским лидером, который, несмотря на экономические проблемы, раньше всех, раньше России, начал отправлять детишек учиться за границу за государственный счёт. В США, Англию, Германию, Китай. Была специальная программа. Эти ребята выросли, вернулись в Казахстан. Это армия Назарбаева. Они все за него. Есть те, кто уезжает, но большинство успешно играет по принятым правилам.

- Есть молодёжь, которая может неприятно удивить систему власти Казахстана в момент смены лидера?



– Вряд ли. Поймите, там другая специфика. Там молодёжь шумит по другим поводам. Когда хотели принять закон о том, чтобы дать китайцам право долгосрочной аренды земли, на 50 лет, вот тогда казахская молодёжь встала. На смену власти молодёжь вряд ли так же среагирует. Власть она своя. Не чужаки.



- Валентина Матвиенко назвала отставку Назарбаева «неожиданной». Пресс-секретарь Путина сказал, что глава РФ сегодня говорил с Назарбаевым, но о чём, не сказал. То есть и для Кремля это всё тоже неожиданность? Астана с Москвой не советуется?



– Об этом не советуется. Скорее всего, не поставил в известность заранее. Главная цель Назарбаева не просто уйти, чтобы остаться, но и чтобы сохранить пирамиду экономических кланов, элит, которые конкурируют, а Назарбаев – истина в последней инстанции. И представители этих разнообразных элит имеют массу интересов в России. И многие в России имеют интересы в Казахстане. Именно поэтому Назарбаев сделал эту отставку без предупреждения, чтобы предотвратить ненужные проблемы.



- При новом лидере курс Казахстана на большую интеграцию с западным миром ускорится?



– Всё будет, как оно и шло. Назарбаев всё равно будет координировать внешнюю политику. Если вы про переход с кириллицы на латиницу, то это не отказ от русского языка. Нет ничего страшного. На латиницу перешла Туркмения, Узбекистан. И ничего это не изменило. Азербайджан вообще сразу перешёл на латиницу. И не перешёл, а вернулся. В Царской России типографии в Оренбурге, Ташкенте, Казани печатали всё на арабской графике для мусульман российской империи. Турция перешла на латиницу, и большевики тоже перевели на латиницу свои тюркские народы. То есть после арабской графики была латиница и только в конце 20-х годов перешли на кириллицу. Мне 56. У меня бабушка, когда была живая, писала арабской вязью. Её младшая сестра писала на латинице. Отец тоже знал латиницу, которая была в Казахстане раньше. А мы уже выросли на русском языке. У меня тесть этнический казах из Синьцзяня. Это Северо-Восток Китая. Там до сих пор пишут арабской вязью.

- Таможенный Союз и прочие договорные обязательства, связывающие Россию и Казахстан, тоже перемены не ждут?



– Нет. Не думаю. Это никому не нужно. Более того, это невозможно. Статус, который имеет Казахстан, останется. Отношение Казахстана не изменится, пока не изменится отношение России. Для Кремля никаких рисков нет.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».



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