Seven Suns вышел на московский рынок с двумя ЖК. В Петербурге «дочке» застройщика все еще грозит банкротство

Компания Seven Suns Development выходит на московский рынок с двумя новыми проектами более чем на 4 тысячи квартир, рассказал 19 марта представитель девелопера «Фонтанке». В Петербурге дочерняя фирма и Промсвязьбанк до сих пор не могут завершить мировым соглашением банкротный суд.

Жилой комплекс «Сказочный лес» на 1083 квартиры будет построен неподалеку от национального парка «Лосиный остров». Разрешение на строительство ЖК компания получила в июне 2018 года. Проектная декларация комплекса появилась в марте. Площадь застройки составит 12,1 тысячи кв. метров. В Лианозово Seven Suns Development займется возведением 9 корпусов ЖК «В стремлении к свету» на 3105 квартир.

Между тем в Петербурге до сих пор не решена судьба «дочки» девелопера — компании «Басфор», которая возводит в Сестрорецке ЖК «Светлый мир «Внутри...». Промсвязьбанк летом прошлого года подал к компании банкротный иск на 2,7 млрд рублей. «Басфор» заявлял о том, что стороны ведут переговоры о заключении мирового соглашения, однако с осени судебные заседания неоднократно переносились. Следующее назначено на 10 апреля.

В марте РБК писал, что петербуржцы, которые заключили предварительные договоры купли-продажи, в течение нескольких месяцев не могут оформить право собственности. Покупатели узнали, что все строительные объекты и земельный участок, на котором возводят ЖК, находятся в залоге Промсвязьбанка.