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Строительство
19.03.2019 20:50
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Ради сквера и канонерцев. Храму Кирилла и Мефодия поищут другой пустырь

Зеленому скверу Канонерского острова больше не угрожает уплотнение православным храмом. Теперь у жителей спросят, а нужен ли им вообще религиозный объект. Похоже, кремлевская комиссия по урегулированию локальных конфликтов дает первые плоды.

Ради сквера и канонерцев. Храму Кирилла и Мефодия поищут другой пустырь

Михаил Огнев/архив "Фонтанки.ру"

Дискуссионный вопрос о строительстве храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на Канонерском острове будет поставлен на «референдум». О решении стало известно 19 марта, хотя его приняли неделю назад на выездном совещании районных и муниципальных властей, представителей комитета по градостроительству и архитектуре, при участии архимандрита Нектария и местных жителей. Тогда же было заявлено, что принесение сквера в жертву нецелесообразно, а представитель церкви сообщил, что приход готов перенести стройку на пустырь по соседству.

Формально разрешение КГА на строительство храма в сквере пока не отозвано, но на встрече с жителями власти дали понять, что вопрос решен. Такая смена позиции может быть связана с тем, что чиновникам поставлена задача — накануне губернаторских выборов приглушить особо жаркие споры с электоратом. Застройка единственного в муниципальном округе зеленого участка — один из таких конфликтов.

Спорному храму администрация готова выделить альтернативный участок. И у активистов есть две недели на то, чтобы понять, хотят ли местные в принципе, чтобы в шаговой доступности появился еще один религиозный объект. Для этого нужно опросить жителей и в срок до 2 апреля передать в район результаты неофициального «референдума». На острове проживает порядка 4,3 тысяч человек. Предполагается, что в анкетировании смогут принять участие все прописанные на Канонерском горожане в возрасте от 16 лет.

Как рассказал «Фонтанке» муниципальный депутат МО «Морские ворота» Сергей Виниченко, ходить по квартирам будет опросная «комиссия» из двух человек. Один представляет группу, которая к строительству храма относится лояльно, если тот не вместо сквера; второй отстаивает интересы тех, кто категорически против религиозного объекта как такового. Активисты будут приглядывать друг за другом, чтобы сбор мнений не сопровождался агитацией.

Отправленный на согласование в администрацию Кировского района вопрос звучит следующим образом: «Как вы относитесь к инициативе строительства на Канонерском острове православного храма на земельном участке, расположенном юго-западнее дома 9?» Возможных ответов два: «Положительно» и «Отрицательно».

По идее, провести опрос в ближайших к месту предполагаемой стройки домах муниципальные власти должны были еще до конца 2018 года. Об этом говорится в протоколе совещания за подписью председателя КГА Владимира Григорьева, которое состоялось в прошлом ноябре (есть в распоряжении редакции). На нем участники констатировали необходимость проработать вопрос об использовании под строительство храмового комплекса альтернативного участка. В администрации МО «Фонтанке» сообщили, что никаких опросов населения по теме возведения храма местные власти не проводили.

Настоятель прихода святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на Канонерском острове архимандрит Нектарий, в миру Николай Головкин, пояснил «Фонтанке», почему теперь согласен на перенос строительства. «Я пошел навстречу, потому что не вижу в этом ничего плохого. Если есть другой, необлагороженный участок. Мне все равно, где строить, лишь бы людям было, где молиться», – говорит священнослужитель.

Если опрос покажет, что большинство жителей Канонерского принципиально против размещения религиозного объекта, архимандрит готов подчиниться и этому решению. «Если здесь я не смогу сейчас строить, лично я не буду строить нигде. Если кто-то другой, кого владыка назначит, то — да», – добавил Нектарий.

Впрочем, в муниципальной администрации, вопреки написанному в протоколе мартовского совещания, видят смысл опроса в другом: дать жителям выбрать, где будет возведен храм. «Это опрос об определении места строительства. Либо у дома №7 со стороны залива, либо у № 7-9 домов со стороны канала, но не об отмене строительства. Какая отмена, вопрос уже решен», – прокомментировал глава администрации Александр Привалов.

О том, что на месте благоустроенного парка появится храм, жители острова узнали прошлым летом. Тогда же на организованных местной администрацией публичных слушаниях по вопросу предоставления условно-разрешенного вида использования (УРВИ) земельного участка разгорелась дискуссия.

При этом за реализацию проекта на слушаниях высказались «тяжеловесы» – ООО «Илим Тимбер» и Сибирский горно-металлургический альянс (СиГМА), связанные с петербургскими братьями-миллиардерами Михаилом и Борисом Зингаревичами. Полтора месяца спустя, несмотря на возражения аборигенов, городская комиссия по землепользованию и застройке одобрила строительство храма на месте сквера.

«Дело в том, что я начинал оформлять участок до того, как там было сделано благоустройство. Я автоматически продолжал заниматься оформлением, потому что прохождение документов занимает месяцы и даже годы», – пояснил архимандрит.

В свою очередь, раздражителем для жителей острова служила не только попытка покуситься на единственную благоустроенную зеленую территорию, но и нехватка объектов социнфраструктуры. В 2015 году канонерцы предлагали построить на месте на тот момент еще пустыря детский сад — и получили отказ. Дошкольному учреждению досталось место вблизи Западного скоростного диаметра.

«На острове нет поликлиники, аптеки, детский сад сдать не могут из-за шума ЗСД, в общем, масса проблем. Но власти и представители РПЦ считают, что самую острую необходимость жители острова испытывают в объектах культа», – резюмирует житель острова Николай Шкаликов, поясняя, что является противником не храма, а только места строительства. Он уверен, что потребности жителей в религиозных объектах вполне удовлетворяет расположенная на соседнем Гутуевском острове церковь Богоявления Господня (Двинская ул, 2).

Горожане предприняли попытку оспорить распоряжение КГА о предоставлении УРВИ участка, однако Куйбышевский районный суд отказал в удовлетворении требований истцов. Виниченко, как один из заявителей, пояснил, что скорее всего, будет подана апелляция в Горсуд. Исковое заявление жители готовы отозвать только после того, как КГА отменит распоряжение о предоставлении парка под строительство храма.
 
Результаты опроса жителей, как пояснили в муниципальной администрации, будут учтены при рассмотрении вопроса о предоставлении альтернативного участка под храм. В этом случае процедура согласования проекта пойдет по новой. В том числе, местным властям придется проводить повторные публичные слушания. Как полагает настоятель, бумажная волокита займет около двух лет.

При таком раскладе изменения претерпит и сам проект. Вместо пятиглавой 36-метровой церкви и часовни святого Федора Ушакова епархии придется ограничиться одним объектом — храмом на 300 прихожан. По информации Нектария, на острове проживает больше православных, но оценить их число точнее священнослужитель затруднился, пояснив, что «есть крещенные, но непросвещенные».

Противостояние между защитниками сквера и желающими поставить на этом месте храм в преддверие губернаторских и муниципальных выборов привлекло внимание администрации президента и федерального руководства «Единой России». Весь прошлый месяц начальник управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак встречались с руководством районов и муниципалитетов для обсуждения острых локальных споров. Было дано поручение — разрешить местные конфликты. На одном из таких совещаний подняли вопрос о храме на Канонерском острове. А 19 марта Турчак, по информации «Фонтанки», лично заехал в МО «Морские ворота».

Ирина Корбат,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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