«Звездопад закончится где-то к середине апреля». Новую волну отставок губернаторов спрогнозировала Матвиенко

Плановые и «не сенсационные» отставки руководителей ряда регионов России предрекла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 19 марта.

Как передает «Российская газета», процесс она назвала «нормальным и плановым», причины отставок могут быть разные — где-то у губернаторов заканчивается второй срок, в иных случаях их отправляют на другую работу. О количестве возможных отставок Матвиенко не упомянула, но отметила, что «звездопад закончится где-то к середине апреля», а дальше в регионах начнут подготовку к выборам.

О серии губернаторских отставок накануне сообщала газета «Ведомости». В списке было шесть руководителей регионов. Один из них — губернатор Челябинской области Борис Дубровский — уже уволился. РБК сообщает, что заявление об отставке якобы написала и глава Мурманской области Марина Ковтун. Официально эту информацию пока не подтверждали.

За 2018 год в России до окончания срока полномочий сменилось 20 губернаторов. Большинство отставок, в том числе в Петербурге, состоялись осенью.