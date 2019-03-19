«Нет значительной части сведений». Росстат перестанет публиковать ежемесячные данные о доходах россиян

Росстат приостановит публикацию ежемесячных данных о доходах россиян, сообщает 19 марта РБК со ссылкой на руководителя ведомства Павла Малкова.

Сейчас у Росстата нет значительной части сведений для формирования такой статистики, объяснил Малков. В результате ведомство вынуждено давать свою оценку доходам, а не основываться на фактических данных, что неправильно.

По словам Малкова, Росстат разработает новую методику месячных расчетов на основании наиболее достоверных данных. До тех пор будут публиковаться только квартальные показатели доходов по новой методике, которая была утверждена осенью 2018 года. Также на ее основе будут скорректированы показатели за шесть предшествующих лет.