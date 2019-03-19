To Venus together. Россия и США закончили формировать научные задачи для совместной миссии на Венеру

Орбитальный и посадочный аппараты российского производства с американским оборудованием на борту могут отправиться на Венеру в 2026 году. Ученые сформировали научные задачи под миссию и готовы перейти к практической части.

Об этом в интервью РИА Новости 19 марта рассказала ведущий научный сотрудник Института космических исследований, соруководитель двусторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны Людмила Засова. Ученые определили, что на Венеру отправятся два аппарата. Один останется на орбите, второй сядет на поверхность планеты. Оба они будут сконструированы российскими инженерами. Американцы же создадут малую долгоживущую станцию. Она способна проработать до 60 земных суток в условиях давления в 100 атмосфер, при температуре почти в 500 градусов по Цельсию, среди 20-километрового слоя облаков из серной кислоты. Данные об атмосфере и сейсмике планеты со всех приборов будут передаваться на орбитальный аппарат и только оттуда — на Землю.

Посадочный аппарат, скорее всего, проработает около трех часов, после чего расплавится. Миссия может стартовать с космодрома Восточный с помощью ракеты «Ангара-5». Предполагается, что к Венере полетят 6,5–7 тонн груза. Старт может быть назначен на 2026, 2028, 2029 или 2031 год.

Сейчас ученые готовы приступить к этапу опытно-конструкторских работ. Засова отметила, что отношения между двумя странами на процессе не сказываются. «У нас идеальные дружеские отношения. Единая команда, у которой общая цель – миссия к Венере. Лозунг нашей команды: To Venus together ("К Венере вместе")», – заявила Засова.

Объединенная научная группа по проекту «Венера-Д» была создана в 2013 году, однако после попадания главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в санкционные списки США в 2014-м она была закрыта. Работу возобновили весной 2015 года, после встречи делегаций РАН и Академии наук США.