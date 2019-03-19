Смольный снес павильон «Теле2» у метро «Удельная», автолавку у «Проспекта Ветеранов» и палатки с фруктами и текстилем у Балтийского вокзала

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал у Балтийского вокзала две палатки, торгующие продуктами и текстилем, сообщили 19 марта в ведомстве. Их владелец ИП Гасанов не заключил договор с городом на размещение объектов, пояснили в ККИ.

Также комитет демонтировал два торговых павильона на Енотаевской улице вблизи станции метро «Удельная». В одном из них, работавшем под вывеской «Теле2», продавались сотовые телефоны, в другом текстиль. Договор был заключен с ООО «Селена», но расторгнут в конце 2018 года.

ООО «Селена» ранее стало известно тем, что сумело отстоять право сдавать свой павильон на проспекте Энгельса в аренду в споре с комитетом имущественных отношений. В договоре с городом было указано, что компания обязуется не сдавать арендуемое имущество третьим лицам. Но владельцам удалось доказать, что арендуют они у города участок, а сдают — павильон. Суд поддержал мнение бизнеса в трех инстанциях. Ранее ККИ демонтировал четыре павильона ООО «Селена» у станции метро «Парнас».

У метро «Проспект Ветеранов» ККИ убрал незаконную автолавку по продаже выпечки «Месье Патиссье». В ней торговал ИП Руссу, у которого также не оказалось разрешения от города.