«Команду надо укреплять, это стало ясно после зимы». Путин прокомментировал кадровую политику петербургских властей

Президент России Владимир Путин считает, что в Петербурге молодежь надо мобилизовать на эффективную работу в интересах города. Мысль о том, что в городе надо «укреплять команду», пришла к нему после зимы.

Как пишет портал News.ru, об этом глава государства заявил 19 марта, когда принимал в Кремле победителей конкурса «Лидеры России». На мероприятии присутствовала председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец, она рассказала президенту про налаживание системы социальных лифтов в Северной столице и отметила, что в городе, по аналогии с «лидерами России», запускается кадровый конкурс. Путин идею поддержал.

«Надо сделать, конечно, все, чтобы молодых людей мобилизовать на эффективную работу в интересах города. Ну и команду, конечно, нужно укреплять, особенно это стало ясно после уходящей зимы», – заявил президент.

Отметим, задача конкурса «Лидеры России», как говорится на сайте Кремля, «выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей со всей страны, обладающих высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации». Финалисты получают наставников из числа высших должностных лиц или руководителей крупных компаний.

Напомним, после прихода на свою должность врио губернатора Петербурга Александр Беглов заменил значительную часть команды прошлого главы города Георгия Полтавченко. Так, глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец как раз пришла на смену Ренате Абдуллиной. Новых председателей получили комитеты по законности, физкультуре, а также юридический комитет. Сменили и многих вице-губернаторов — правда, им на смену зачастую пришли люди, работавшие в Смольном еще при Валентине Матвиенко — например, Эдуард Батанов и Евгений Елин. Среди совсем новых лиц в городском правительстве — вице-губернатор Любовь Совершаева, которая, впрочем, до этого многие годы проработала в полпредстве по Северо-Западу.