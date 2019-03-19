Путин заменил губернатора на замминистра. Глава Челябинской области ушел в отставку, его место займет чиновник из Минэнерго

Временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер, предыдущий глава Борис Дубровский ушел в отставку.

О том, что отставку Дубровского принял Владимир Путин, сообщает 19 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Назначенный на освободившуюся должность Текслер ранее был первым заместителем министра энергетики России.

Должность губернатора Дубровский занимал с января 2014 года, до этого он являлся генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината.