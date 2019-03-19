Ночью в Петербурге разведут Тучков мост и Дворцовый, последний — дважды

В ночь на среду, 20 марта, в Петербурге разведут два моста. Во время технологических разводок на переправах проведут профилактическое обслуживание, а также проверят готовность разводных пролетов к началу навигации, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Дворцовый мост разведут с 1:10 до 2:50 и затем с 3:10 до 4:55. Тучков мост будет разведен с 2:00 до 4:55. Навести мосты могут раньше запланированного в графике времени.