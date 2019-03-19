В Петербурге все же появится маленький, но гордый Серный мост. Рядом с мостом Бетанкура

Смольный готовится назвать одну из переправ с Васильевского острова Серной. Ранее так неофициально называли будущий мост Бетанкура.

Проект постановления правительства города опубликован на сайте Смольного. В тексте указано, что Серным станет безымянный на данный момент мост от набережной Макарова через протоку Малой Невы на Серный остров.

В топонимической комиссии, чья рекомендация принята как обоснование для законопроекта, «Фонтанке» пояснили, что речь идет о небольшой переправе рядом с мостом Бетанкура. Напомним, в ходе строительства горожане и СМИ привыкли называть Серным именно его, однако в итоге он получил имя испанского государственного деятеля и инженера, одного из создателей транспортной системы в России.

Ранее стало известно, что Смольный выпустил распоряжение о планировке территории для линейного объекта «Набережная Макарова от 2-й линии Васильевского острова до моста через остров Серный». На подготовку документации дают почти год.