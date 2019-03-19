Нейропротекторы с тромборасщеплением. За какие обещания петербургские долгожители скинулись продавцу БАДов на спорткар

После обысков в бизнес-центрах по делу о мошенничестве на продаже биологически активных добавок полиция задержала 31-летнего предпринимателя Николая Киселева. Он считается организатором схемы по хищению денег у пожилого населения.

Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, преступная группа действовала под видом несуществующего геронтологического центра Петербурга. В арендованных офисах сидели диспетчеры, обзванивали потенциальных клиентов, собирали первичную информацию о состоянии здоровья и в телефонном режиме ставили неутешительные диагнозы — например, заболевание головного мозга. Запуганным пенсионерам предлагали альтернативу, текст зачитывался по бумажке:

«Поступили документы от заведующего геронтологического центра. На вас выделен курс домашней реабилитации по тромборасщеплению и растворению… Это разработка института инженерной иммунологии... Соцработник доставит вам на дом на карете скорой помощи со всеми лицензиями… Впредь не болейте. Если за вас взялся заведующий, он вас поставит на ноги. Он специалист от бога».

Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила информацию «Фонтанки» о продаже БАДов со средней стоимостью заказа около 100 тысяч рублей. Рыночная стоимость добавок — максимум несколько тысяч.

«Сегодня по результатам следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в полицию доставлены 11 граждан, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров. При участии Росгвардии проведены обыски в офисах и жилых помещениях. Двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и трое их сообщников задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Ещё шестерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сказала «Фонтанке» Ирина Волк.

В подчинении Николая Киселева работало около двадцати человек — диспетчеры, курьеры, руководители проектов. Схема приносила гарантированный доход. По Петербургу Киселев передвигался на спорткаре Nissan GT-R стоимостью свыше 7 млн рублей, имидж солидного бизнесмена поддерживал автомобиль класса «люкс» Audi A7.