Не проработал и дня. Один из электробусов, презентованных Бегловым, встал посреди маршрута

Один из новых электробусов, которые 19 марта вышли на маршрут №128, следующий от Наличной улицы до Аптекарской набережной, был вынужден прекратить движение. Процесс его эвакуации запечатлели и разместили в группе «Признавашки ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

В ГУП «Пассажиравтотранс», которое эксплуатирует технику, уже знают о происшествии. Как объяснили в пресс-службе предприятия, вопреки большинству предположений, дело не в севших батарейках. Сообщается, что во время движения на экране бортового компьютера высветилось сообщение об ошибке, поэтому было принято решение прекратить поездку до выяснения причин. Стоит отметить, что 19 марта электробусы впервые вышли на улицы города. До этого техника не менее месяца обкатывалась предприятием в режиме «без пассажиров» и никаких нареканий не вызвала.

За несколько часов до ошибки старт движению нового транспорта дал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, который прокатился на электробусе вместе с горожанами.

«Фонтанка» подробно рассказывала о новой технике, закупленной ГУП «Пассажиравтотранс». Электробусы менее шумны, экологичны и дешевле в эксплуатации. Осенью 10 машин были куплены у «Бакулин Моторс Групп» за 214 млн рублей. Они располагают запасом хода протяженностью не менее 240 км при полной загрузке и использовании системы отопления салона. Зарядка транспорта осуществляется в автопарке и не потребует дополнительной инфраструктуры. Общая вместимость салона составляет 75 пассажиров, а количество сидячих мест – 27.