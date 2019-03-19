На должность пресс-секретаря Беглова назначена тележурналист Инна Карпушина

Справка:

Инна Карпушина была ведущей новостных программ на телеканалах ТВ-6, РТР-Петербург, ТРК-Петербург, ТВ100. С 2007 по 2010 годы — ведущая программы «Петербургский час», с 2010 по 2014 годы — программ «Отражение дня» и «Параллельная жизнь» на 100 ТВ. В 2011-2015 годах — ведущая информационно-развлекательной программы «Утро на 5». С сентября 2015 по август 2017 годов — ведущая общественно-политической передачи «Открытая студия» на Пятом канале. В последнее время ведет программу «Барышня, Смольный!» на телеканале 78. С 2004 года работала в Российском этнографическом музее, руководила его PR-службой. Также работала в Институте истории материальной культуры.