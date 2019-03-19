На должность пресс-секретаря Беглова назначена тележурналист Инна Карпушина
Руководителем пресс-службы губернатора Петербурга назначена тележурналист Инна Карпушина. О ее вероятном трудоустройстве ранее сообщала «Фонтанка».
Информация на сайте Смольного обновилась днем 19 марта. Карпушина стала заместителем руководителя администрации губернатора, начальником Управления информации, руководителем пресс-службы. Марина Мерцалова, которая исполняла обязанности начальника управления с момента увольнения предыдущего пресс-секретаря, Андрея Кибитова, вновь стала заместителем. Таким образом, состав из трех помощников пресс-секретаря не изменился.
О том, что Карпушина может занять эту должность, «Фонтанка» писала на прошлой неделе. Андрей Кибитов, напомним, ушел в отставку вслед за экс-губернатором Георгием Полтавченко, ныне он трудится в Объединенной судостроительной корпорации.
Справка:
Инна Карпушина была ведущей новостных программ на телеканалах ТВ-6, РТР-Петербург, ТРК-Петербург, ТВ100. С 2007 по 2010 годы — ведущая программы «Петербургский час», с 2010 по 2014 годы — программ «Отражение дня» и «Параллельная жизнь» на 100 ТВ. В 2011-2015 годах — ведущая информационно-развлекательной программы «Утро на 5». С сентября 2015 по август 2017 годов — ведущая общественно-политической передачи «Открытая студия» на Пятом канале. В последнее время ведет программу «Барышня, Смольный!» на телеканале 78. С 2004 года работала в Российском этнографическом музее, руководила его PR-службой. Также работала в Институте истории материальной культуры.