Маск показал «Теслу», которая затмила новую Model Y. И это не автомобиль

Во время пятничной презентации нового электрического кроссовера Model Y фанаты Илона Маска сразу заприметили одну необычную деталь его одежды – черные кроссовки с красным логотипом Tesla. Фанаты даже крикнули из зала: «Нам нравятся твои кроссовки!», и в ответ Маск продемонстрировал выпад ногой из арсенала заядлого каратиста.

Эта обувь Илона Маска – изготовленная на заказ пара Nike Air Jordan с логотипом Tesla – судя по реакции зала, затмила даже саму новинку – Model Y, считает Techcrunch. Кроссовки Маск получил в подарок от неназванного «близкого друга».

Интерес, проявленный к паре кроссовок во время мероприятия, а затем бурное обсуждение их на форумах Tesla и в социальных сетях, заставили компанию-иготовителя не только объявиться во всеуслышание, но и пообещать выпустить целую партию таких же.

Компания DM Custom Sneakers из Калифорнии, которой владеют отец и сын Марко Акоста (тезки), пообещала изготовить еще шесть (!) пар Limited Edition, идентичных масковским. Акоста-младший рассказал TechCrunch, что кроссовки этой партии будут номерные, и цена их составит 1500 долларов. Каждая пара будет упакована в специально изготовленную прозрачную коробку из акрилового стекла.

Есть плохая новость для фанатов Tesla: все пары Limited Edition уже распроданы.

Но есть и хорошая. На данный момент Акоста получили сотни запросов. Поэтому DM Custom Sneakers все же планирует продолжить выпуск такой же обуви с логотипом Tesla. Но, по словам Акосты, следующая партия уже не будет «ограниченным тиражом», хотя цена останется прежней. Ведь все кроссовки с красной буквой «Т» будут изготавливаться «под заказ» и из тех же материалов, что и пара Маска.