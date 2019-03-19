Группа ЦДС примет участие в благотворительной акции «Дети солнца»

Группа компаний «ЦДС»

21 марта 2019 года состоится благотворительная акция «Дети солнца», посвященная Международному дню человека c синдромом Дауна. На праздник приглашены 80 семей, в которых воспитываются дети с синдромом Дауна. Благотворительная акция пройдет при поддержке Группы ЦДС.

Гостей встретят аниматоры, ростовые куклы и аквагриммеры, для них запланированы игры и конкурсы. Маленькие посетители и их родители также смогут ознакомиться с фотовыставкой «Солнечные дети», после чего в большом банкетном зале ресторана «Палкинъ» за празднично накрытыми столами посмотреть концертную программу.

На сцене выступят мэтры театра «Лицедеи» Роберт Городецкий и Анвар Либабов, ансамбль танца «Юный Ленинградец», артистка оригинального жанра, входящая в книгу рекордов Гиннеса, Светлана Лопата, Карина Баева (шоу мыльных пузырей), Павел Бах (комедийные фокусы), артисты оригинального жанра Нэлли и Максим Смальчевские с дрессированными животными, лауреат Международных конкурсов юных вокалистов Таня Шепелева.

Также в рамках праздничного мероприятия будут подведены итоги конкурса рисунков «Мир глазами детей».

Место проведения: ресторан «Палкинъ» (Невский пр., д. 47).

Начало мероприятия: 13.00.

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