СМИ: Финляндия помешала ЕС включить в санкционный список Медведева
ЕС не включил замглавы погранслужбы ФСБ Геннадия Медведева в санкционный список в связи с инцидентом в Керченском проливе, в отличие от США. На этом, по информации СМИ, настояла Финляндия.
Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в комментарии финскому изданию Yle не подтвердил, но и не опроверг это утверждение, ссылаясь на конфиденциальность информации.
«Мы принимаем все решения единогласно. Финляндия никогда не нарушит принцип конфиденциальности, и ни один министр не раскроет секретную информацию», – заявил Сойни.
О том, что именно Финляндия предотвратила включение адмирала Геннадия Медведева в санкционный список Евросоюза, сообщило американское радио «Свобода» со ссылкой на собственные дипломатические источники.
Геннадий Медведев, в числе прочего, принимал активное участие в приграничном сотрудничестве России и Финляндии. Кроме того, в прошлом году он ездил на Арктический форум береговой охраны в Финляндии, отмечает СМИ.
Впрочем, Сойни не признаёт, что позиция Финляндии в отношении России мягче других стран ЕС. «Это в наших же интересах. Мы проводим последовательную политику, и она жесткая по отношению к аннексии Крыма и положению в Восточной Украине. Поэтому наша политика тут не претерпела изменений», – подчеркнул глава финского МИДа.
Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми россиян 15 марта, основанием для такого решения стало «применение Российской Федерацией силы» в Керченском проливе. В список Евросоюза вошли, в частности, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, а также командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. Им запретили въезд в ЕС и заблокировали активы на территории ЕС.
Как пишет Yle, Геннадий Медведев руководил операцией по захвату украинских кораблей в районе Керченского пролива.
Справка:
25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» были задержаны кораблями погрануправления ФСБ при попытке приблизиться к Керченскому проливу. Российские корабли применяли оружие. Украинские моряки содержатся в СИЗО Лефортово. 3 декабря им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ («Незаконное пересечение границы Российской Федерации»). Им грозит до 6 лет лишения свободы.
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