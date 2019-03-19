СМИ: Финляндия помешала ЕС включить в санкционный список Медведева

ЕС не включил замглавы погранслужбы ФСБ Геннадия Медведева в санкционный список в связи с инцидентом в Керченском проливе, в отличие от США. На этом, по информации СМИ, настояла Финляндия.

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в комментарии финскому изданию Yle не подтвердил, но и не опроверг это утверждение, ссылаясь на конфиденциальность информации.

«Мы принимаем все решения единогласно. Финляндия никогда не нарушит принцип конфиденциальности, и ни один министр не раскроет секретную информацию», – заявил Сойни.

О том, что именно Финляндия предотвратила включение адмирала Геннадия Медведева в санкционный список Евросоюза, сообщило американское радио «Свобода» со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Геннадий Медведев, в числе прочего, принимал активное участие в приграничном сотрудничестве России и Финляндии. Кроме того, в прошлом году он ездил на Арктический форум береговой охраны в Финляндии, отмечает СМИ.

Впрочем, Сойни не признаёт, что позиция Финляндии в отношении России мягче других стран ЕС. «Это в наших же интересах. Мы проводим последовательную политику, и она жесткая по отношению к аннексии Крыма и положению в Восточной Украине. Поэтому наша политика тут не претерпела изменений», – подчеркнул глава финского МИДа.

Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми россиян 15 марта, основанием для такого решения стало «применение Российской Федерацией силы» в Керченском проливе. В список Евросоюза вошли, в частности, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, а также командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. Им запретили въезд в ЕС и заблокировали активы на территории ЕС.

Как пишет Yle, Геннадий Медведев руководил операцией по захвату украинских кораблей в районе Керченского пролива.