Минфин планирует через два года уволить 15 процентов чиновников. Чтобы поднять оставшимся зарплату

Сократить региональные и центральный аппараты госслужащих планирует Министерство финансов уже в 2020 году. Повышать зарплаты чиновникам при нынешнем их количестве уже невозможно.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на «Интерфакс», об этом первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила на коллегии казначейства 19 марта. По ее словам, сокращения начнутся в 2020 году, без работы останутся примерно 5% сотрудников территориальных органов власти, еще 10% уйдут за 2021-й. Центральный аппарат также лишится десяти процентов служащих. Это делается для того, чтобы сделать зарплату госслужащих конкурентной.

«Мы не можем на эту большую разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда. А у нас стоит такое поручение — вывести систему оплаты труда на госслужбе на конкурентный уровень», – заявила Нестеренко.

Замминистра также добавила, что сейчас ее подчиненные готовят реестр полномочий госорганов, который выявит дублирующие друг друга функции.