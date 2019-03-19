«Цивилизация»: старт продаж квартир в доме 14

ПАО «Группа ЛСР»

Еще больше новинок от «Группы ЛСР» в марте. Открыты продажи квартир в доме 14 жилого комплекса «Цивилизация».

Дом включает 227 квартир площадью от 35 до 52 кв. м. Выбрать можно из двухкомнатных вариантов классических планировок и евроформата. Минимальная цена квадратного метра – от 99 000 рублей. Плановый срок сдачи дома – июль 2021 года.

Большая часть предложения в новом доме – это популярные евродвухкомнатные квартиры с одной спальней и большой кухней площадью до 17 кв. м, а также дополнительным пространством для шкафа в прихожей. Предусмотрены и классические планировки с двумя спальнями, кухней и местом для хранения вещей или гардеробной.

Жилой комплекс «Цивилизация» – дома комфорт-класса, часть масштабного проекта градообразующего значения, благодаря которому территория Октябрьской набережной превратится в новое пространство для комфортной жизни. Здесь появится новый микрорайон, который практически граничит с историческим центром Петербурга - до ансамбля Александро-Невской Лавры на автомобиле не более 10 минут.

На «территории будущего» предусмотрена полноценная социально-бытовая и коммерческая инфраструктура. Также к услугам жителей возможности Невского района: в 10 минутах езды от комплекса несколько крупных гипермаркетов, ТРК, строительных магазинов, множество социальных объектов. Украшением проекта станет пешеходный бульвар протяженностью более 1 км.

Всего здесь запроектировано 2 школы, 4 детских сада, инновационное детское учреждение, объединяющее начальную школу и детский сад, а также многоярусные паркинги. Первые этажи жилых корпусов займут магазины и сервисные предприятия.

Напоминаем, что март «Группа ЛСР» объявила месяцем новинок. В этом месяце мы запланировали старт продаж квартир сразу в десяти новых домах. Часть предложения уже доступна для покупателей. Масштабные проекты, популярные районы, большой выбор планировок… Следите за новостями и выбирайте свой идеальный вариант. И главное – успейте купить по стартовым ценам!

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах и условиях приобретения недвижимости можно в офисах продаж «Группы ЛСР» или по телефону 8 (812) 325-01-01.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Цивилизация» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/