Коньяк простили и отпустили. Первый подросток А.У.Е. услышал приговор за погром в Таврическом и получил свободу

Вынесен первый приговор по делу о пьяном побоище в Таврическом саду, которое устроили приверженцы уголовной идеологии А.У.Е. За спонтанное избиение прохожего 17-летнему адепту субкультуры назначили реальный срок и отпустили.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 19 марта Смольнинский районный суд признал несовершеннолетнего виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Так квалифицирован удар в нос, который пьяный подросток в августе прошлого года беспричинно нанёс прохожему на Кирочной улице.

Агрессивный настрой подстегнули две бутылки коньяка за 568 и 419 рублей, которые незадолго до нападения были похищены из «Дикси» на Кавалергардской. Однако в суде сторона обвинения эпизод с грабежом простила.

Юноша вину признал частично. Суд приговорил его к 9 месяцам в воспитательной колонии. В счёт наказания зачли полгода под арестом и отпустили.

Приговора от Смольнинского суда ждут ещё двое его товарищей-ровесников. Им вменяют избиение школьного учителя, отнятый с боем телефон и хищение зефирного торта с малиной за 210 рублей. Также причастным к погрому в Таврическом саду считают подростка, которому на момент преступления было 15 лет.

Как писала «Фонтанка», беспокойные приверженцы А.У.Е знакомы Следственному комитету около двух лет. В сентябре прошлого года участников группы приговорили к условному сроку за кражи, разбои и грабежи, совершённые с 2016-го по 2017 год. До налёта в Таврическом следствие информацию о них не афишировало.