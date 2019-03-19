Такси утонуло в краснодарской луже. Пришлось искупаться и водителю

Курьезный случай произошел после сильных дождей в Краснодаре. Лужа на одной из улиц города оказалась с сюрпризом в виде глубокой ямы, и в нее нырнул автомобиль.

По словам местных жителей, инцидент произошел 18 марта на Тополиной улице в Музыкальном микрорайоне Краснодара, передает 19 марта ИА KrasnodarMedia. После сильного дождя один из участков улицы буквально ушел под воду. Водитель легкового автомобиля службы «Яндекс.Такси» попытался проехать через лужу, но угодил в огромную яму, которая оказалась скрыта под водой.

Легковушка окунулась в воду по стекла. Вытащить такси помогли очевидцы – при помощи грузовика и троса. Водителю пришлось раздеться до трусов, чтобы прицепить его к машине.

Как отмечает издание, жители Музыкального часто сообщают в соцсетях о проблемах с благоустройством микрорайона. Из-за отсутствия ливневой канализации его улицы буквально тонули во время дождей и ливней, а горожанам приходилось передвигаться на резиновых лодках. Жалуются местные жители и на состояние самих дорог.