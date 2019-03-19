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Власть
19.03.2019 17:11
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Штаб Навального обвинил Смольный в том, что празднование дня рождения Матвиенко «заточено» под одного поставщика

Активисты петербургского штаба Алексея Навального пожаловались на комитет по культуре Смольного, который планирует организовать в честь почётных граждан города целый фестиваль. Как говорится в задании к самому конкурсу, концерт состоится по случаю дня рождения главы Совета Федерации и почетного гражданина Петербурга Валентины Матвиенко, а описание таково, что из него понятно, кто выиграет конкурс, уверены сторонники Навального. 

«11 февраля комитет по культуре опубликовал закупку на 20 миллионов рублей, цель которой — оказание услуг по организации и проведению мероприятий фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга». Для сравнения, цена таких же праздничных мероприятий годом ранее составляла 4,5 миллиона», – сообщает штаб Алексея Навального в Петербурге. Судя по описанию в техническом задании, церемония состоится в зале на 1400 человек в Центральном районе и не далее 300 метров от метро. На праздновании выступит академический симфонический оркестр, имеющий звание не ниже «Заслуженный коллектив республики», руководить данным оркестром должен дирижер, имеющий звания народного артиста СССР и почетного гражданина Санкт-Петербурга.

«Всё это заточено под конкретного человека — народного артиста СССР, почетного гражданина Санкт-Петербурга, руководителя симфонического оркестра Капеллы Владислава Чернушенко. Площадка тоже вполне определённая — под такие требования подходит только Большой зал Филармонии. Мы написали жалобу в УФАС, потому что это очевидное ограничение конкуренции», – считают активисты. 

Стоит отметить, что за бюджетный счёт не первый раз организуются мероприятия, посвящённые юбилею почетных граждан. В частности, отдельные праздничные программы были организованы в 2018 году в честь 65-летия Валерия Гергиева, 95-летия Михаила Боброва и 75-летия Феликса Кармазинова.

Напомним, что почетными гражданами спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл стали в 2017 году. «Человек – кисточка в руках божьих. Господь рисовал сегодняшнюю картину», – заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, вручая знаки отличия новоизбранным.

В этом году ЗакС намерен отказаться от выборов почётных граждан. «После присуждения этого звания Валентине Матвиенко и патриарху Кириллу сложно представить кого-то более почетного», – объяснял собеседник «Фонтанки» в парламенте.


© Фонтанка.Ру

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