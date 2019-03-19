Богатейший человек Англии хочет купить у Абрамовича «Челси»

Британский миллиардер Джим Рэтклифф намерен купить у Романа Абрамовича футбольный клуб «Челси». Как сообщает The Times https://www.thetimes.co.uk/, российский бизнесмен выставил ценник в 2,2 млрд евро.

Рэтклифф считает эту сумму несколько завышенной, особенно с учетом планируемых расходов на реконструкцию домашнего стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж». Заметим, однако, что еще полгода назад Абрамович хотел получить за футбольный клуб 3 млрд евро.

66-летний Рэтклифф является основателем одной из крупнейших в мире нефтехимических компаний Ineos. «Челси» далеко не первый спортивный проект, которым заинтересовался английский миллиардер. В 2017 году он купил швейцарский клуб «Лозанна», а в 2018-м – шоссейную велокоманду Team Sky.

В апреле 2018 года «Форбс» оценил состояние Рэтклиффа в 12,1 млрд долларов, поставив его на первое место в списке самых богатых англичан. В общем рейтинге самых богатых людей мира Рэтклифф занял 110-е место. Для сравнения: у Романа Абрамовича, согласно тому же рейтингу, 12,4 млрд и 107-е место.

Напомним, Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году еще будучи губернатором Чукотки за 140 миллионов фунтов. При нем клуб превратился из середняка в одну из самых успешных команд мира начала 21-го века. На счету лондонцев пять побед в чемпионате Англии, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лига чемпионов и Лига Европы (всего 17 трофеев). По оценкам Daily Mail, за 14 лет (с 2003-го по 2017 год) Абрамович вложил в «Челси» около 3,8 млрд фунтов. Наибольшую сумму, 2,4 млрд фунтов, «Челси» потратил на выплату зарплат футболистам и сотрудникам клуба. Еще 806 млн фунтов ушли на покупку новых игроков, а 71 млн фунтов — на компенсации уволенным тренерам.