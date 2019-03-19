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Происшествия
19.03.2019 16:52
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Каршеринг на Выборгской набережной перевернул парень из-под Челябинска. И зачем-то выпил

Подробности ночной аварии с «перевёртышем», произошедшей 19 марта около 4:25 на Выборгской набережной, стали известны «Фонтанке».

Несмотря на то, что каршеринговый «Фольксваген Поло», перевернувшись при ударе о столб, получил фатальные повреждения, водитель, по данным правоохранителей, не пострадал. Это уроженец Челябинской области 1993 года рождения.

Очевидцы утверждали, что молодой человек нетрезв. Сам он уверял, будто выпил уже после аварии. Однако это тоже нарушение – оно предусмотрено статьёй 12.27 КоАП. Часть 3 гласит: «Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки <...> после ДТП, к которому он причастен, <...> до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования <...>, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет».

Кроме того, был составлен протокол по статье 12.3, часть 2, КоАП – за управление ТС без документов на право управления им (в частности свидетельства транспортного средства) и без полиса ОСАГО. Вероятно, молодой человек не смог найти в машине СТС и страховой полис.

Каршеринг на Выборгской набережной перевернул парень из-под Челябинска. И зачем-то выпил

 

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