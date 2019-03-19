«Активизм, несовместимый с журналистским статусом». Как «Телеграм» откликнулся на увольнение автора канала «Ротонда»

«Привет, это Маша Карпенко, соавтор «Ротонды» и до сегодняшнего дня — корреспондент газеты «Коммерсантъ». Меня уволили: причиной стало недовольство Кремля и Смольного тем, что я пишу здесь, и тем, как «Ъ» освещает избирательную кампанию Александра Беглова».

Журналист Мария Карпенко

С этого заявления 19 марта начал работу петербургский телеграм-канал «Ротонда», авторами которого являются два политических журналиста: Ксения Клочкова («Фонтанки.ру») и Мария Карпенко, до недавнего времени работавшая в «Коммерсанте». И взорвал телеграм-сообщество.

«Что сегодняшний день пройдет под знаком увольнения Марии Карпенко – уже понятно, и перебить этот новостной повод вряд ли удастся», – с ходу признает канал «Топ Ган».

«В Смольном, у наших политтехнологов есть список телеграм-каналов, которые надо заставить замолчать любыми способами. Первое место — Незыгарь.… Второе место — Ротонда...Девочки @mkarpenka и @kklochkova так сильно напрягают…, что подключают все возможные связи для закрытия, как канала, так и самих авторов», – комментирует произошедшее канал «Смольный», который, согласно легенде, ведет некий оппозиционный нынешней власти чиновник.

«11 мая 2012 года тогдашний заместитель полпреда в ЦФО Желонкин присутствовал на инаугурации Шойгу. Спустя две недели новым полпредом стал Беглов. Работали ли они вместе? В открытых данных следов нет, но спустя семь лет все тот же Желонкин (но уже главред «Коммерсанта») уволил журналистку Карпенко за критику Беглова в Telegram. Такие вот совпадения», – делится любопытными наблюдениями расследовательский телеграм «Чудеса OSINT».

«У «Коммерсанта» есть владелец – Алишер Усманов. По предварительным данным, собственник издательского дома не был посвящен в обстоятельства, предшествовавшие увольнению Марии Карпенко. Усманов, безусловно, правила игры знает. Но как бизнесмен он оценивает в рублях стоимость репутации своего актива, которая за понедельник упала до минимумов. Есть основания считать, что Владимир Желонкин нанёс ущерб бизнесу Алишера Бурхановича, наихудшим образом выполнив управленческое решение в предложенных ему обстоятельствах. Также есть основания полагать, что ущерб нанесен и репутации Александра Беглова. По-русски это называется медвежьей услугой. И это хуже, чем преступление. Это ошибка», – анализирует «Протопроедр».

«Объясняя причину увольнения, руководитель издательского дома Владимир Желонкин сообщил: то, что я пишу в «Ротонде», не соответствует редакционной политике «Коммерсанта». «Ротонду» он назвал «активизмом, несовместимым с журналистским статусом»… Разумеется, инициатива уволить меня не принадлежала редактору издательского дома… Сам Владимир Желонкин сказал, что никаких претензий к моей работе в газете у него нет», – пишет Мария Карпенко в «Ротонде».

Владимир Желонкин, появившийся с комментариями в СМИ, также вскоре становится объектом цитирования и в «Телеграме».

«Гендиректор «Ъ» прокомментировал «Эху Москвы» увольнение Карпенко, вот его цитата: «Мария Карпенко работала в двух медиа и выбрала работу в одном из них. Её поставили перед выбором, и она выбрала. По нашим правилам работать в двух медиа нельзя. Я думаю, что это в трудовом соглашении прописано. Расстались мы по соглашению сторон. Я прочитал её пост. Я ей про администрацию президента точно ничего не говорил»… Из вышеприведенных слов Желонкина следует, что Марии был предоставлен выбор, который она сделала. В условиях напряженной политической борьбы ее реакция вполне понятна, однако, кроме ее личного мнения на этот счет, нет никаких других обстоятельств, которые бы его подкрепляли. Наоборот, наблюдается лишь попытка агрессивно продолжить свой курс и использовать сложившуюся ситуацию в качестве дополнительного аргумента», – пишет канал «Ассамблея».

Канал «Топ Ган» обвиняет авторов «Ротонды» в том, что этот канал «активный участник формирования медиа-фона вокруг предвыборной ситуации в Санкт-Петербурге. Речь не о какой-то абстрактной «критике Смольного», а о совершенно конкретных сливах непроверенной и никак впоследствии не подтверждавшейся информации». «Полагаем, что эта ситуация понятна не только нам, но и бывшему руководству Марии в «Коммерсанте». Которое, видимо, посчитало участие своей сотрудницы в чужих информационных войнах нежелательным для репутации издания. Карпенко предложили сделать выбор – она выбрала уход. То, что она решила обставить его максимально громко, – понятно и простительно. Но, еще раз, эмоции не должны затмевать факты. А факты таковы, что меньше всего уход Марии из «Коммерсанта» и последовавший за этим скандал нужны тем, в чьих интересах – максимальная стабильность медиа-поля в городе, то есть той самой власти, которую теперь наперебой обличают анонимные авторы», – уверяет «Топ Ган».

«История про работу в двух медиа никакой критики не выдерживают. Карпенко сама у себя зарплату получала или оформлялась официально? Или теперь каждая страница журналиста в сети может считаться работодателем за медиа? А Колесникову можно два медиа, ну там Пионера и Коммерсант?… заявлять, что страница или канал журналиста – его второе место работы – очень странная попытка оправдать политическое увольнение», – парирует канал «Этомойфейсбук».

«Редакция Караульного знает заочно Машу Карпенко уже не один год. Знает как достаточно принципиального журналиста, нажившего себе много врагов в первую очередь не в Смольном, а в региональном законодательном собрании. Собственно, чтобы не пускать Марию в Мариинский дворец, местные законодатели придумали историю про ужесточение требований к дресс-кодам. Да, мы безусловно шлем лучи поддержки Марии, вне зависимости от того, какие причины сподвигли ее расторгнуть трудовой договор с изданием, в котором она проработала много лет», – откликается канал «Караульный» (92 тысячи подписчиков).

«Марию Карпенко уволили из питерского «Коммерсанта» за ведение канала Ротонда. Желаем каналу и лично Марии всяческих успехов — чтобы через короткое время могла выйти новость про то, что канал Ротонда уволил админа за сотрудничество с редакцией какого-нибудь «консервативного СМИ», – один из самых популярных каналов «Дабл Ять» (173 тысячи подписчиков).

А канал «Беспощадный пиарщик» (60 тысяч читателей) даже делает блиц с Карпенко.

«- В какой форме сообщили? Действительно предложили выбрать между каналом и газетой?

Нет, такого предложения не было ни от кого. Желонкин лукавит, к сожалению. Меня поставили перед фактом, что ИД больше не может продолжать со мной сотрудничать», – рассказывает каналу уволенная журналистка.

«Если Марию Карпенко уволили из Коммерсантъ потому, что она «должна была выбрать одно из двух медиа», то редакция Ъ де-факто признала новые медиа профессиональной сферой», – отмечает SPb.Media.

У поста «Ротонды» с заявлением Карпенко к моменту публикации этого материала было уже более 100 тысяч прочтений, так что если авторы идеи увольнения действительно хотели добиться тишины в петербургском политическом пространстве, то достигли они прямо противоположного эффекта. Сообщение Карпенко репостят, цитируют, обсуждают.

На канал подписываются новые читатели, их число стремительно перешло за 9 тысяч. («За два с половиной года работы число наших подписчиков выросло до 6,2 тысяч человек», – писали Мария с Ксенией в своей заявке на петербургскую журналистскую премию «Золотое перо» в категории «Новые медиа», премию будут вручать в конце этой недели.)

«Фонтанка.ру»

P.S. Главному редактору «Фонтанки» Александру Горшкову весь день поступают вопросы о том, не планирует ли он уволить второго автора «Ротонды» – корреспондента Ксению Клочкову. По словам Горшкова, нынешние события сделали его положение почти безвыходным: «Даже если бы у меня и были такие планы, то теперь придется с ними повременить. Я ведь не могу уволить Ксению только для того, чтобы солидаризироваться с «Коммерсантом».

Ф.