«Аэрофлот» и «Россия» превращаются в лоукостеры. Перевозчики вводят безбагажные тарифы на европейские рейсы

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля введет безбагажные тарифы. Как говорится в сообщении перевозчика от 19 марта, улететь налегке рейсами самого «Аэрофлота» можно будет из Москвы в такие города Германии, как Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, а также итальянские Рим, Милан, Венецию, Болонью, Неаполь и Верону.

Безбагажные тарифы также появятся на рейсах авиакомпании «Россия» под коммерческим управлением «Аэрофлота». По информации «Фонтанки», со 2 апреля такая опция появится на большинстве среднемагистральных направлений из Петербурга, то есть на маршрутах с расстоянием от 2500 до 6000 км. К таковым относятся все европейские направления (к примеру, Дюссельдорф, Рим, Милан, Париж и др.), а также внутренние рейсы, за исключением Дальнего Востока.

В «Аэрофлоте» объяснили, что безбагажные тарифы вводятся по просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке и вынуждены платить за не оказанную, по сути, услугу перевозки регистрируемого багажа. За счет этого на некоторых направлениях снижение стоимости минимального тарифа составит до 30%.

При этом на всех рейсах «России» и «Аэрофлота» по-прежнему продолжат действовать тарифы, включающие стоимость перевозки багажа.

Поправки в Воздушный кодекс, сделавшие возможным введение безбагажных тарифов, были приняты летом 2018 года.

На прошлой неделе гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что компания намерена втрое увеличить долю доходов от дополнительных услуг — до 20%. Такой показатель характерен для бизнес-модели лоукостеров, отмечали эксперты. При этом в состав группы «Аэрофлот» уже входит бюджетный перевозчик «Победа».

По итогам 2018 года чистая прибыль «Аэрофлота» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) упала в четыре раза и составила всего 5,7 млрд рублей. Ранее участники рынка заявляли о повышении цен на перелеты из-за подорожания авиакеросина.