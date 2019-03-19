Надёжность застройщиков подтвердили проверкой

ПСК

Госстройнадзор Санкт-Петербурга завершил проверку исходно-разрешительной документации на строительство апартаментов, начатую в декабре 2018 года по поручению врио губернатора Александра Беглова. Среди 49 объектов «псевдожилья» не оказалось. Как считают в «ПСК», это закономерный итог, демонстрирующий состояние рынка.

«Прошедшая проверка и её результаты – хорошая новость. Чиновники не нашли признаков «псевдожилья» среди строящихся и проектируемых объектов. Проектная документация у всех застройщиков совпала с выданными разрешениями на строительство. Это подтверждает, что в этой части рынок готов регулировать сам себя, а девелоперы понимают социальную ответственность перед городом, – рассказывают в «ПСК». – Вместо «охоты на ведьм» получилась наглядная демонстрация готовности строительной отрасли развивать рынок апартаментов».

Напомним, что на фоне отсутствия чётких и понятных норм регулирования апарт-отелей у федеральных и городских властей возникали вопросы к новому для России формату недвижимости. Профессиональное сообщество уже предлагало помощь властям и всестороннее сотрудничество.

«Мы, как и многие наши коллеги, приветствуем стремление властей создать прозрачные правила. Для Петербурга апартаменты особенно важны, поскольку они поддерживают развитие туризма как делового, так и рекреационного. Также они обеспечивают новых жителей города, студентов, переезжающих специалистов доступным, комфортным жильём. Что немаловажно, рынок аренды апартаментов прозрачен и легален и вносит свой вклада в пополнение городского бюджета в виде налоговых отчислений, – отмечают в «ПСК». – Кроме этого, апарт-комплексы предусматривают развитие и рабочих пространств, что востребовано деловым туризмом. Например, в апарт-комплексе Like будет зона коворкинга. Этот формат удобнее, чем работа или деловые встречи в кафе».

Петербургу требуется эффективная градостроительная политика на основе генплана и Правил землепользования и застройки, которая будет учитывать развитие разных форматов недвижимости. Девелоперы, реализующие проекты в сфере апартаментов рассчитывают на долгосрочное и эффективное сотрудничество с городом.

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