Основной версией стрельбы в Нидерландах считают теракт. О нём прочитали в найденной записке

Записка, найденная в автомобиле задержанного за стрельбу в Утрехте, подтверждает, что нападение было спланированным террористическим актом. Об этом 19 марта заявили в прокуратуре Нидерландов.

Содержимое послания ведомство не раскрывает, но указывает, что оно не позволяет отбросить версию о теракте. Правоохранители также продолжают изучать другие версии, в числе которых называли личный мотив.

Пока доказательств того, что задержанный после нападения 37-летний уроженец Турции Гекман Танис знал кого-нибудь из жертв, нет.

Танис, как считает следствие, открыл стрельбу в трамвае 18 марта. Девушка 19 лет и мужчины 28 и 49 лет убиты, ещё семеро человек получили ранения.

Кроме предполагаемого стрелка под арест отправили двух братьев 23 и 27 лет. Их проверяют на причастность к случившемуся, пишет DutchNews.