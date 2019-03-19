ВЦКП: платежи горожан за жилищные услуги задерживаются на счетах ГУП согласно договорам

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» пояснило, что в течение суток перечисляет средства горожан в адрес ресурсоснабжающих организаций. На несколько дней задерживаются платежи, предназначенные управляющим организациям, но так прописано в договорах.

Как рассказали на предприятии «Фонтанке» 19 марта, управляющие организации вправе осуществлять расчеты с привлечением платежных агентов. При этом в договоре с агентом определяются сроки перечисления платежей населения за жилищные услуги: раз в пять дней, раз в десять дней или ежедневно, в зависимости от того, какой порядок удобен жилищникам. В соответствии с договорами, ВЦКП и перечисляет средства управляющим организациям.

В то же время постановлением правительства РФ № 253 от 28.03.2012 определен срок перечисления платежей за коммунальные услуги: ресурсники должны получать свое не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежа, и ВЦКП придерживается этого графика, говорят в предприятии.

Ранее ВЦКП попытался оспорить предупреждение со стороны УФАС СПб. Антимонопольная служба еще в 2018 году проверяла информацию о возможных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны ВЦКП в отношении двух жилкомсервисов Невского района. «Сложилась ситуация, при которой ВЦКП получает денежные средства и не перечисляет платежи на протяжении длительного периода времени, преследуя свою экономическую выгоду, – заявляют антимонопольщики. – В соответствии с заключенным между банком и ВЦКП дополнительным соглашением к договору на банковское обслуживание организации начисляется процент на остаток по счету». Суд отказал ВЦКП в иске и оставил предупреждение в силе.

При этом на предприятии поясняют ситуацию с получением процентов на остаток по счету.

«Жители Санкт-Петербурга, оплачивая розовые квитанции, не оплачивают банковскую комиссию, – говорят в ГУП ВЦКП. – Частично эти затраты компенсируются за счет получения процента за размещение транзитных средств на счете на период обработки и перечисления, что занимает менее суток. Так, к примеру, за 2018 год ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» оплатило услуги по приему платежей в сумме 616 миллионов рублей, а получило компенсацию в виде процентов – 64 миллиона. Таким образом, убыток предприятия в данном аспекте составил 552 миллиона рублей, и утверждения о наличии прибыли в данном вопросе несостоятельны».