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Авто
19.03.2019 23:58
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Автомобильные компании изобретают голоса для своих электрокаров. Немцы привлекли Linkin Park

Начиная с 1 июля 2019 года, все новые электромобили, выпускаемые в Европейском Союзе, должны будут в обязательном порядке иметь акустическую систему оповещения пешеходов (AVAS). В течении двух лет, то есть до 1 июля 2021 года, такими устройствами полагается оборудовать и выпущенные ранее электромобили. Такие правила Евросоюз принял под давлением защитников слепых и слабовидящих.

Система AVAS должна издавать предупреждающие звуки, если электромобиль движется со скоростью до 20 километров в час. Считается, что на более высоких скоростях шума колес и воздуха, рассекаемого машиной, будет достаточно для предупреждения пешеходов.

Однако в правилах не определено, какие именно звуки должны издавать электромобили, поэтому каждый бренд волен по своему вкусу выбирать «голос» для своих машин. О трудностях такого выбора пишет Automotive News Europe.

Например, Volkswagen считает, что звуки должны зависеть от типа машины: спортивным подходит настойчивый, с большим количеством басов, а кроссоверам – более мягкий, глубокий и объемный. Для своего первого компактного электрического хетчбэка I.D. компания уже выбрала особый звук, который будут издавать специальные динамики.

У хетчбэка Renault Zoe, который выпускается с 2013 года, динамик расположен рядом с двигателем. Он способен воспроизводить «выразительный диапазон звуков, сигнализирующих о движении автомобиля» в одном из трех режимов: громкий, нейтральный или спортивный. Создавая эти звуки, акустические дизайнеры Renault черпали вдохновение из научно-фантастических фильмов и привлекали композиторов.

Представленный в этом месяце в Женеве электрический концепт Citroen Ami One имеет четкую звуковую «подпись», составленную из «органической» музыки, смешивающей мужские и женские голоса. Последовательность нот меняется в зависимости от скорости автомобиля. Citroen уверяет, что эти звуки соответствуют правилам оповещения ЕС.

Для своей новой модели EQC Mercedes-Benz разработал особый гудящий звук. Он достаточно громкий, чтобы предупредить пешеходов о приближении автомобиля, но не настолько громкий, чтобы беспокоить пассажиров. «Мы хотим, чтобы автомобиль был максимально тихим в салоне», – говорит Йохен Херманн, глава отдела разработки электромобилей Mercedes.

Немецкий бренд вообще очень внимательно относится к звуковой картине, которую создают его автомобили. Знаменитые Mercedes-Benz S-класса «звучат», по словам Херманна, «изысканно», в то время как спортивный Mercedes-AMG предупреждает о себе звериным рыком.

Для того, чтобы подобрать звуки для будущей линейки электромобилей, Mercedes привлек к работе известную рок-группу Linkin Park. С помощью музыкантов автопроизводитель надеется найти мощный и в то же время аристократичный звук.

А вот Porsche, чьи спортивные автомобили известны своим характерным звуком мощного оппозитного двигателя, постарается сделать так, чтобы у Taycan, первого серийного электромобиля марки, был «подлинный» звук. «Это будет типичный шум электрического двигателя, похожий на тот, который издавал выигравший гонки в Ле-Мане прототип Porsche 919 Hybrid, но только немного усиленный», – говорят представители марки.

Так звучит Porsche, но не электрический.

Словом, автопроизводители творчески подходят к такому, казалось бы, незамысловатому делу, как подбор звуков, которые и слышно-то будет всего несколько секунд, пока машина не наберет скорость. Но возможно, что скоро мы будет отличать марки и модели приближающихся электромобилей, еще не видя их – по звуку.

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