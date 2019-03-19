Остановка торгов на петербургской товарно-сырьевой бирже связана с проверкой у держателя серверов

Приостановка торгов, помешавшая торгам на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, связана с проверкой силовиков у держателя серверов, заявили «Фонтанке» в московском офисе биржи.

Биржа приостановила торги около 12.46 19 марта. Приостановка связана с проверкой правоохранительными органами сторонней организации, которая управляет дата-центром биржи, сообщили «Фонтанке» в АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа».

На бирже ситуацию объявили чрезвычайной «в связи с возникновением обстоятельств, нарушающих нормальный порядок проведения торгов». Торги начали возобновляться в 15:30, торговая система стала доступна для снятия ранее выставленных заявок с 15:45.

Информацию источников, связавших проверку силовиками дата-центра со слухами о визите сотрудников ФСБ к московским трейдерам нефтепродуктов, компании «Солид Товарный рынки», подтвердить не удалось — офисные телефоны компании молчат, гендиректор на связь не выходит.