После скандалов из-за пыток в колониях правозащитникам разрешат съемку только на тюремной технике

Снимать видео и делать фотографии члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в учреждениях системы ФСИН теперь смогут, при ее наличии, только на ведомственную аппаратуру. Правозащитникам не разрешат использовать смартфоны.

Это следует из проекта приказа МВД, который 19 марта проходит стадию публичных обсуждений на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в порядок посещения мест принудительного содержания членами ОНК, который был разработан десять лет назад. Основные изменения касаются процесса проведения фото- и видеосъемки. В первую очередь члены комиссии должны заручиться письменным согласием арестованного или заключенного. Снимать необходимо в месте, которое выберет начальник колонии, на ведомственную аппаратуру.

«Копии полученных в ходе кино-, фото- и видеосъемки материалов передаются членам комиссии, их оригиналы подлежат хранению в месте принудительного содержания в установленном порядке», – гласит проект.

Если же в месте лишения свободы ни камеры, ни фотоаппарата не найдется, снимать можно и на то, что принесут с собой общественники. Обязательное условие – смартфоны и прочие устройства, которые могут дистанционно передавать информацию, использовать нельзя. Все отснятое начальник учреждения должен изучить, ему необходимо оставить копию материалов.