Финский парламент уходит на каникулы
Парламент Финляндии 19 марта в последний раз собрался в нынешнем составе, сообщает Yle.
Законодательный орган отправляется на каникулы и в следующий раз соберётся только 25 апреля – после выборов в эдускунту.
Напоследок депутаты примут решение по имплементации директивы ЕС, касающейся огнестрельного оружия, а также рассмотрят вопрос отлова инвазионных видов животных.
Парламентские выборы в Финляндии состоятся 14 апреля.
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