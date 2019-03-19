Финский парламент уходит на каникулы

Парламент Финляндии 19 марта в последний раз собрался в нынешнем составе, сообщает Yle.

Законодательный орган отправляется на каникулы и в следующий раз соберётся только 25 апреля – после выборов в эдускунту.

Напоследок депутаты примут решение по имплементации директивы ЕС, касающейся огнестрельного оружия, а также рассмотрят вопрос отлова инвазионных видов животных.

Парламентские выборы в Финляндии состоятся 14 апреля.