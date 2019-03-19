Смольный провел рейд против незаконной торговли в центре Петербурга: ларьки убрали с Владимирской, Конюшенной и Лиговки

Рейд против незаконной торговли в центре города провел комитет по контролю за имуществом Петербурга. Как сообщили 19 марта в ведомстве, инспекции подверглись Конюшенная площадь, территории у станций метро «Владимирская» и «Площадь Восстания», улица Рубинштейна, стрелка Васильевского острова, Невский проспект, Большая Морская улица.

ККИ

В ходе мероприятий освобождено 13 участков, которые использовались под размещение торговых точек, изъято 6 складных столов, два прилавка (стенда), одна тумба, тележка по продаже кукурузы, стулья и кадки с растениями, отметили в ККИ.

Также чиновники освободили несколько земельных участков в Пушкинском и Фрунзенском районах.

Сотрудники ведомства демонтировали цветочный киоск площадью 18 кв. м у дома №33 по Будапештской улице и торговый павильон такого же метража напротив дома №13/19 по Курской улице. Та же участь постигла магазина площадью 90 кв. на Галицкой улице в поселке Шушары. Договор аренды с компанией, которой принадлежал торговый павильон, был расторгнут ещё в 2016 году, но коммерсанты продолжили продавать продукты питания, алкоголь и табак. На Политехнической улице нашли незаконный павильон по продаже плодово-овощной продукции, орехов и сухофруктов площадью 15 кв. м. Он также убран.