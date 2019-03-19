«До конца своих дней буду с вами». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия, но продолжит заниматься политикой

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он заявил в специальном телеобращении к нации 19 марта. Он занимал свой пост с апреля 1990 года.

Трансляция обращения Назарбаева доступна на портале Хабар24. Президент не стал создавать интригу и сообщил, что его должность, в соответствии с законом, временно займет спикер сената (местный парламент) Касым-Жомарт Токаев. «Я верю, что Токаев именно тот человек, которому мы можем доверить управление Казахстаном», – выразил свое мнение глава государства.

Свою речь он продолжил перечислением достижений почти тридцатилетнего периода президентства. «Я работал, не жалея сил, энергии, времени, я это делал, чтобы оправдать ваше доверие», – сказал Назарбаев. Он отметил, что сохраняет за собой должность председателя Совета безопасности страны, председателя партии «Нур Отан» и члена Конституционного совета. «До конца своих дней буду с вами, буду служить вам. Заботы страны и народа остаются моими заботами», – пообещал Назарбаев. Речь он завершил подписанием соответствующего указа. «Это мой последний указ в качестве президента», – сказал Назарбаев. Он перестает быть президентом с 20 марта. В полдень того же дня на совместном заседании палат парламента состоится церемония присяги Токаева.

Нурсултан Назарбаев стал президентом Казахстана в апреле 1990 года, он был избран Верховным советом Казахской СССР. В декабре 1991 года состоялись всенародные выборы с единственной фамилией в бюллетене, он набрал 98,7% голосов. В 1995 году его полномочия на референдуме были продлены еще на пять лет. В 1999 году за него проголосовали почти 80% избирателей, на выборах в 2005-м за него отдали голоса чуть больше 90% избирателей. В 2010 году за ним был закреплен статус Лидера нации, Первого президента республики Казахстан. Больше 90% голосов он набирал на выборах в 2011 и 2015 годах.