ЕСПЧ займётся делом транссексуала Савиновских, у которой изъяли приёмных сыновей

Юлия Савиновских, у которой органы опеки в Екатеринбурге забрали двух приёмных детей, обратилась в Страсбургский суд. Об этом 19 марта рассказал в своём телеграмм-канале руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В жалобе указано, что действия российских властей в отношении Савиновских нарушают две статьи Конвенции по правам человека – о праве на уважение частной и семейной жизни и о запрете дискриминации.

«Решение об изъятии детей должно приниматься на основании проверки родительских способностей после изучения положения самих детей. Но не исключительно на основании гендерной идентичности, как в этом деле», – цитирует Чиков адвоката «Агоры» Наталью Добреву.

Органы опеки в Екатеринбурге изъяли у Юлии и её мужа двоих приемных детей в 2017 году. Свои действия соцслужбы объяснялиь тем, что Савиновских сделала себе операцию по удалению груди и вела аккаунт в instagram от имени трансгендера. Попытки оспорить в суде решения опеки оказались безрезультатными. В 2018 году семья Савиновских переехала жить в Испанию. После переезда мать, лишившаяся родительских прав и опеки над двумя мальчиками, сменила имя. Вместо Юлии Савиновских россиянка теперь называет себя Фрэнсис Эрнст-Стергерт.

Во время судебных разбирательств в Екатеринбурге Савиновских по ходатайству Следственного комитета проходила психолого-психиатрическую экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что у женщины нет психического расстройства, которое «оказывало бы негативное влияние на состояние и развитие детей», представляло для них опасность и мешало бы обеспечивать их потребности. Результаты экспертизы пришли после решения суда. Откладывать рассмотрение дела до появления выводов экспертов суд отказался.