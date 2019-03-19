Элегантность без экспрессии: каким должен быть хороший дом в Петербурге

Недвижимость бизнес-класса - это не только современные технологии, энергосбережение, тщательно отобранные материалы и комфортные планировки. Это ещё и архитектурное решение. Для Петербурга, где покупатели требовательны к хорошему вкусу, архитектура — краеугольный камень проекта. О предпосылках в строительстве новых жилых домов в исторических районах рассказывают специалисты компании «ПСК».

ПСК

До революции

Девелопер, ведущий в Санкт-Петербурге точечную застройку, работает в условиях повышенной ответственности. Он не имеет права на дурной вкус и должен понимать город, знать его историю, традиции и чувствовать настроение. Возможно, по этой причине перечень компаний, которые создают проекты в местах исторической застройки, довольно ограничен.

Северная столица задает контекст и требования к внешнему виду зданий, как ни один другой город в России. В Петербурге десятки всемирно известных дворцов, по которым можно судить о роскоши XVIII века. Это помпезные здания в стиле барокко и русского классицизма.

Ещё в большем количестве сохранились дома, в которых в первой половине XIX века жили люди не дворянского происхождения, но обеспеченные и, как тогда говорили, видные. Как правило, такие строения хорошо вписываются в своё окружение, они сдержаны, но достойно выдерживают соседство с самыми знаменитыми шедеврами. Фасады дома-музея А. С. Пушкина отличная тому иллюстрация.

Иногда «девелоперам» того времени приходилось апеллировать к высшему благоволению как законодателю вкуса и потенциала для развития облика города. Во второй половине XIX - начале XX века настал период эклектики: применялись элементы готических построек, появились дома в неорусском стиле. Таким стал доходный дом Н. П. Басина на площади Островского. Богато украшенный, как терем, с яркими фасадами он хорошо вписался в классический ансамбль. Но произошло это не сразу, архитектора защитил от критиков сам император Александр III, который любил русскую архитектуру и историю.

XX век

В начале XX века в Петербурге наступил расцвет модерна. Сохранилось много домов, которые мы бы сегодня назвали премиум-классом: в них селились коммерсанты, высокопоставленные чиновники и военные. Например, в доме Бака на Кирочной снимал квартиру военный министр, а на верхних этажах - художник Лев Бакст. Есть и описания обустройства лучших квартир начала XX века: водопровод, лифты, кухни с кладовыми, комнаты с анфиладами.

В таких домах уделялось много внимания парадным: помимо уникальных орнаментов в отделке и на ограждениях лестниц устанавливали камины и кресла, а окна украшали витражами. Эта традиция находит свое отражение и в современной городской архитектуре. Например, петербургский девелопер «ПСК» установит камины в холлах фамильного дома Nobelius на Выборгской улице.

В архитектуре начала XX века на первое место вышел конструктивизм с его функциональностью, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика, а в советский период на первое место вышла экономия и борьба с излишествами.

Вековая эпоха сдержанности завершилась бурной фантазией в ранее постсоветское время. Жильё, которое состоятельные граждане выбирали в 90-е годы, сейчас иронично называют «малиновыми пиджаками в архитектуре». Достаток демонстрировали с помощью колонн, огромных вытянутых арок и, конечно, вычурности в интерьерах. Впрочем, этот вкус был быстро признан сомнительным, и период показной роскоши уступил место элегантности.

Современность и будущее

Современные покупатели, к счастью, мыслят совсем иными категориями. Статус подчёркивается гармонией и качеством материалов, расположением, небольшим количеством квартир и философией проекта – каждый дом апеллирует к отдельным ценностям и рассчитан на относительно узкую целевую аудиторию. Кроме того, такая недвижимость востребована не только на первичном рынке, но и на вторичном. Элитное жилье 90-х годов уже несколько лет пользуется слабым спросом, несмотря на неплохое общее качество строительства. Стиль «дорого-богато» стал однозначным моветоном, а инвестиции в переделку таких «шедевров», как правило, слишком высоки.

Поэтому подход аккуратного цитирования архитектурных стилей в сочетании с современной элегантностью является единственно правильным. Каждый новый дом должен вписываться в окружение, не спорить с петербургскими традициями, развивать и дополнять их.

Например, уже упомянутый ЖК Nobelius на Выборгской улице создавался в контексте эпохи Нобелей. В районе, известном как Нобелевский городок, появится дом, стиль которого будет созвучен окружению великолепных по своей гармоничности и сдержанности зданий в этом и соседнем кварталах. Внутренняя отделка в стиле нестареющей английской классики призвана усилить ощущения основательного подхода к проекту.

По похожему принципу и, пожалуй, с ещё большей ответственностью перед окружением построен ЖК «Дипломат» на пр. Бакунина, рядом с Невским проспектом. Здесь также выбрана отсылка к классике с современным прочтением и материалами. Первые этажи облицованы натуральным камнем, цветовая гамма фасадов сдержанная и напоминает официальный дресс-код. Фасады подчёркнуты большими окнами, что помимо эстетики ещё и наделяет квартиры важной для Петербурга утилитарной функцией, делая их более светлыми.

Пример иного подхода - ЖК Look на Лиговском проспекте. Окружающая застройка подчёркнута просто: с помощью цветовой гаммы. В то время как сам фасад и геометрия его элементов олицетворяют современный подход: отделка клинкерным кирпичом, большая площадь остекления балконов. Но и здесь про Петербург с его стилем не забыли. Решётка ворот украшена кованым вензелем с названием дома, на манер оформления въездных групп в особняках прошлых веков.

Подробнее об этих и других проектах, архитектурных планах и ценах можно узнать в отделе продаж «ПСК» на наб. реки Карповки, 16, к.2, лит. А и по телефону: (812) 680 15 39.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Look – застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/