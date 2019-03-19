Беглов допустил строительство метро в Пулково и до города-спутника Южный за деньги бизнеса

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о готовности городских властей рассматривать предложения инвесторов по строительству линии метро до аэропорта Пулково по форме государственно-частного партнерства. Об этом градоначальник сообщил 19 марта после презентации электробусов, которые начали курсировать в Северной столице.

«Если у частного игрока есть соответствующие средства, то он может нанять компании, которые имеют необходимые лицензии, и финансировать строительство метрополитена. Мы всех инвесторов приглашаем для развития нашего метро, нам нужны деньги для его развития. Пока не было конкретных предложений от него [инвестора]. Поступят – мы их рассмотрим», – ответил градоначальник на вопрос об инициативе компании Захара Смушкина построить по концессии метро до Пулково и города-спутника Южный.

Напомним, что с предложением проложить ветку подземки структура Смушкина УК «Старт Девелопмент» обратилась в городское правительство в начале марта 2019 года. Речь шла о строительстве 7 – 8 станций, общая стоимость проекта оценивается в 160 млрд рублей.