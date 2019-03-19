Происшествия
Петербургская товарно-сырьевая биржа прекратила торги. Причиной могла стать проверка силовиков
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа 19 марта днем прекратила торги на неопределенное время. Торги приостановлены около 12.46, следует из официального сообщения на сайте биржи.
«Ситуация признана чрезвычайной на основании правил проведения торгов в товарных секциях и секции срочного рынка в связи с возникновением обстоятельств, нарушающих нормальный порядок проведения торгов», – говорится в сообщении.
Отдельно уточняется, что торги на товарном рынке будут возобновлены в 15:30, а в режиме «по фиксированной цене» – в 16:15, и продолжатся всего 15 минут.
На вопросы «Фонтанки» в офисе биржи ответить не смогли. Собственные источники нашего издания, знакомые с ситуацией, рассказывают, что торги были приостановлены из-за проверки силовиков в дата-центре.
© Фонтанка.Ру
Справка:
АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» - крупнейшая товарная биржа России, через нее осуществляется около 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями. В состав акционеров входят: «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Транснефть»,«Транснефтепродукт», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Татнефть», «Российские железные дороги», правительство Санкт-Петербурга и так далее.