Петербургская товарно-сырьевая биржа прекратила торги. Причиной могла стать проверка силовиков

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа 19 марта днем прекратила торги на неопределенное время. Торги приостановлены около 12.46, следует из официального сообщения на сайте биржи.

«Ситуация признана чрезвычайной на основании правил проведения торгов в товарных секциях и секции срочного рынка в связи с возникновением обстоятельств, нарушающих нормальный порядок проведения торгов», – говорится в сообщении.

Отдельно уточняется, что торги на товарном рынке будут возобновлены в 15:30, а в режиме «по фиксированной цене» – в 16:15, и продолжатся всего 15 минут.

На вопросы «Фонтанки» в офисе биржи ответить не смогли. Собственные источники нашего издания, знакомые с ситуацией, рассказывают, что торги были приостановлены из-за проверки силовиков в дата-центре.