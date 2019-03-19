«Лансер» ушёл под грузовик на Комендантском. Раненый выглядывал наружу сквозь дыру в авто

Серьёзное ДТП произошло 19 марта в Приморском районе Санкт-Петербурга – на участке, где в похожих авариях гибли люди.

На Комендантском проспекте, в районе дома 34, корпус 1, по словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Митсубиши Лансер» врезался в грузовик ГАЗ. По предварительным данным «Фонтанки», это был наезд на стоящее транспортное средство, а в ДТП было всего четыре участника.

Очевидцы это подтверждают. «Маршрутка подрезала», – пишет Карл. «А спонсор этого ДТП – маршрутка с товарищем из ближнего зарубежья», – вторит ему Андрей. Таня возражает: «Мы ехали на маршрутке этой, и мужик въехал в нас, а не наоборот. И водитель там был русский. Зачем говорить, когда не знаешь».

На кадрах очевидцев видно раненого в «Лансере» на пассажирском месте. В УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» подтвердили, что в аварии пострадал один человек, ехавший в «Митсубиши». Травмы у него, предварительно, лёгкие. Также в ГИБДД уточнили время инцидента – 11:13.

К обеду «Лансер» увезли с места происшествия. В обстоятельствах ДТП будет разбираться полиция.

«У нас всегда там аварии в разрыве происходят. Постоянно кто-то стоит там, чтобы повернуть, и те, кто едет, врезаются в них по космическим причинам», – рассуждает Анастасия.

«Фонтанка» припомнила две страшные аварии, случившиеся на этом участке, обе – с наездом на стоящий грузовик. 30 июня 2008 года «Лексус» таким образом срезал себе крышу, водитель погиб. 8 июня 2006 года «Субару» сбила насмерть двух пешеходов и влетела в самосвал. «Татру» от удара отбросило на поребрик, задний мост у неё снесло. Погиб и пассажир «Субару», сотрудник ГИБДД, а водитель, по данным НТВ, в тяжёлом состоянии попал в больницу. «Фонтанка» рассказывала об уголовном деле по факту этого ДТП.